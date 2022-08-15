مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في حادثى سير بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

لقى شخص مصرعه وأصيب 6 آخرين بسحجات وكدمات فى حادثى سير بنطاق مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الزقازيق الجامعى، والتحفظ عى الجثة بمشرحة المستشفى، وتقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم للمصابين.

تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسى مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة بتوك توك طريق "النخاس - ميت غمر" مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة أخر، تم نقل الجثة للمستشفى الجامعى المصاب لتلقى العلاج اللازم.

فيما أصيب 5 أشخاص بسحجات وكدمات متفرقة بالجسد، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بطريق" كفر جمعة - الزنكلون" وتم نقلهم إلى مستشفى الزقازيق الجامعى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، تم رفع أثار الحادثى من الطريق وتسير الحركة المرورية أمام حركة المركبات وتم تحرير محضر بالواقعة.