مستشفى فاقوس بالشرقية تستقبل جثة فتاة ادعاء آثار خنق حول الرقبة

استقبل مستشفى فاقوس المركزى بمحافظة الشرقية، جثمان فتاة فى الثامنة عشر من العمر، جثة هامدة، ادعاء آثار خنق حول الرقبة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بإشارة مستشفى فاقوس المركزي، بوصول " س هـ م " 18 عاما مقيمة دائرة مركز شرطة فاقوس، جثة هامدة ادعاء آثار خنق حول الرقبة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة، تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة بفاقوس، أمرت بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوقاة، ونقل الجثة لمشرحة مستشفى الأحرار، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.
مستشفى فاقوس بالشرقية تستقبل جثة فتاة ادعاء آثار خنق حول الرقبةالإثنين، 15 أغسطس 2022 11:25 ص
جثة
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استقبل مستشفى فاقوس المركزى بمحافظة الشرقية، جثمان فتاة فى الثامنة عشر من العمر، جثة هامدة، ادعاء آثار خنق حول الرقبة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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