مستشفى أسوان الجامعى يجرى 6330 عملية جراحية خلال 4 أشهر

أسوان – صلاح المسن

أجرت مستشفى أسوان الجامعى، 6330 عملية جراحية متنوعة بمختلف التخصصات، خلال الـ4 أشهر الماضية لخدمة مرضى وأهالي أسوان ومرضي محافظات جنوب الصعيد.

وأكد الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان في تصريحات صحفية، أن المستشفى الجامعي أجرت 6330 عملية جراحية متنوعة بأقسام المستشفى المختلفة وذلك طبقاً لإحصائيات مركز التكنولوجيا والمعلومات لعدد الحالات التي دخلت المستشفى الجامعى، خلال الـ٤ شهور الماضية في مختلف أقسام المستشفى والتي يبلغ عددها 36 قسماً علاجياً.

وأشار الدكتور أيمن عثمان إلى أن ذلك يأتي فى إطار المنظومة العلاجية والصحية ، التي تقوم بها مستشفيات جامعة أسوان لخدمة مرضي وأهالي أسوان ومرضي محافظات جنوب الصعيد.

وأوضح رئيس جامعة أسوان،أن ذلك يأتي أيضاً في ظل الجهود التي تبذلها مستشفيات جامعة أسوان للارتقاء بالمنظومة الصحية بأسوان، واهتمام القيادة السياسية بصحة المواطن الأسواني ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالمستشفيات الجامعية.

وأضاف الدكتور محمد ذكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان أن المستشفي الجامعي حققت أرقام قياسية قد تكون الأولي في تاريخها من حيث تقديم الخدمة الطبية لمرضي محافظة اسوان ومرضي محافظات جنوب الصعيد.

وأشار إلى أن المستشفى الجامعي قامت من خلال وحدة العمليات بإجراء 6330 حالة عمليات جراحية متنوعة مابين صغري وكبري بمختلف الأقسام وذلك خلال أربعة أشهر في الفترة من أول شهر ابريل 2022حتى30 من شهر يونيو لعام الحالي 2022، كما بلغ عدد حالات المترددين خلال هذه الفترة 77737 حالة ما بين دخول عام ودخول استقبال وعيادات خارجية وعمليات.

وأكد الدهشوري أن ذلك من ثمار ونتائج التطوير الذي تشهده المستشفيات الجامعية من حيث تطوير أقسام المستشفي التي تضم أفضل الخبرات الطبية والكوادر البشرية من أطباء و استشاريي مختلف التخصصات بمختلف أقسام المستشفي الجامعي.

من جانبه أشار الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، إلى أن المستشفي الجامعي استقبلت خلال الاربعة شهور 21178 علي العيادات الخارجية ويأتي ذلك في إطار الخدمة الطبية التي تقدمها المستشفي الجامعي للمرضي بمحافظة أسوان ومرضي محافظات جنوب الصعيد.