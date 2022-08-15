مراكز ومدن الشرقية تواصل زراعة الأشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة

الشرقية- إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، باستمرار التنسيق مع مدير مديرية الزراعة، لزراعة الأشجار الملائمة على جانبي المحاور الرئيسية والشوارع، التي تم رفع كفاءتها وتطويرها خلال الفترة الماضية، وكذلك مداخل المدن والطرق السريعة لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية بشوارع وميادين المحافظة.

وأوضح المحافظ أن المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة، تهدف لزيادة المساحات الخضراء وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري وإحداث نقلة حضارية وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير بأعمال تجهيز وزراعة الأشجار المثمره على جانبي الطريق ، لإظهار مدخل المدينة بالمظهر اللائق أمام مواطنيها وزائريها وتنفيذاً للمبادرة الرئاسية وتماشياً مع خطة تطوير وتجميل المدينة .

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع الوحدات المحلية التابعة لها بالبدء فوراً في تنفيذ أعمال التشجير ليتسابق الجميع في تنفيذ المبادرة وتحقيق المستهدف منها للوصول إلى بيئة نظيفة وهواء نقي.

وعلى جانبي طريق الزقازيق بلبيس إنتشرت فرق العمل كخلايا نحل تقوم بغرس الأشجار المثمرة وتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة ، بالإضافة إلى إنشاء حديقة بالوحدة المحلية بأولاد سيف بالجهود الذاتية وبالتنسيق مع المجتمع المدني ، وجاري أعمال النجارة وعمل سور خشبي للموقع لبدء أعمال التشجير لتصبح متنفس يليق بأبناء القرية.

وعلى صعيد آخر، واصلت مراكز ومدن المحافظة إجراءات تنفيذ خطة ترشيد إستهلاك الكهرباء والطاقة بالمباني والمنشآت الحكومية والشوارع والميادين الرئيسية بنسبه 50% ، بما لا يخل بأمن وسلامة المواطنين ، وكذا إحكام الرقابة والسيطرة على أصحاب المحال التجارية وإلزامهم بمواعيد الغلق المقررة وإتخاذ مايلزم قانوناً حيال المخالف منهم.