مدير بيطرى الأقصر: حملات توعية مكثفة لمربى المواشي لحماية الإنتاج الحيوانى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور فتحى سلمى مدير الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، أنه ضمن فعاليات الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع لمديرية الطب البيطري بالأقصر، تم تنفيذ عمل التوعيات ولقاءات إرشادية بيطرية بلجان التحصين، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومتابعة الدكتورة هبة فضل مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطري بالأقصر.

وأضاف مدير الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه بالتوازى مع تنفيذ أعمال التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، رافقت الدكتورة سيدة محمد أحمد رئيس قسم الإرشاد البيطرى بادارة أرمنت البيطرية، لجنة التحصين التابعة لوحدة المحاميد البيطرية، وقامت بتوعية المواطنين ومربى الماشية بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وذلك حماية للحيوانات من هذه الأمراض الوبائية وحفاظاً على الثروة الحيوانية.

وأوضح الدكتور فتحى سلمى، أنه يتم بالحملات توعية المواطنين بخطورة مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وحجم الخسائر الاقتصادية الناتجة من هذه الأمراض الوبائية عند حدوث الإصابة، وتعريف المواطنين بمرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وأعراض المرض على الحيوانات المصابة، والتوعية بطرق نقل المرض ومصادر العدوى، والتوعية بطرق الوقاية من المرض، بالإضافة إلى حث المواطنين بمشاركتهم الإيجابية وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها خاصة فى ظل حدوث تحور لفيروس الحمى القلاعية، بجانب التوعية بأهمية التأمين على الماشية والمزايا التي يحصل عليها المربى فى حالة تأمينه على الماشية الخاصة به، والتوعية بأهمية ترقيم وتسجيل الحيوانات الخاصة بهم.

ومن المقرر تستمر مديرية الطب البيطري بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها فى تنفيذ مهامها للحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بكافة قرى ونجوع ومدن محافظة الأقصر، ولذلك تهيب مديرية الطب البيطرى بالأقصر بالمواطنين ومربى الماشية التعاون مع لجان التحصينات بمشاركتهم الإيجابية وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها، وذلك تحقيقاً للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة والتى فى مقدمتها الحفاظ على الثروة الحيوانية وتحقيقا للتنمية المستدامة بها، وحرصاً على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى، ومنعاً من إنتشار هذه الأمراض الوبائية.



العمل فى توعية أصحاب المواشي ضمن الحملات



توعية مربين المواشي بمدينة الزينية ضمن الحملات



جانب من توعية أصحاب المواشي بالزينية



حملات توعية مربين المواشي بالأقصر



حملات توعية مكثفة لمربين المواشي بمدن الأقصر



حملات توعية مكثفة لمربين المواشي لحماية الإنتاج الحيوانى



فعاليات توعية المواطنين ضمن حملات تحصين المواشي



فعاليات حملات توعية مكثفة لمربين المواشي لحماية الإنتاج الحيوانى