مدير الشباب والرياضة بالأقصر يتابع العمل فى مراكز الشباب بالمحافظة

الأقصر – أحمد مرعى

تابع صلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، فى جولة ميدانية عدة مراكز شباب بالمحافظة، وهي مركز شباب منشاة العماري ومركز شباب الزناقطة ومركز شباب الحبيل ومركز شباب البياضية ومركز شباب الضبعية.



وأكد مدير شباب ورياضة الأقصر، خلال جولاته على ضرورة انضباط سير العمل والعاملين فى مراكز الشباب، بجانب استيفاء سجلات العضوية والاشتراكات وتنقية العضوية، وذلك نظراً لقرب موعد انعقاد الجمعيات العمومية لمراكز الشباب، وشدد على تنفيذ تعليمات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بترشيد إستهلاك الكهرباء بكافة الهيئات الشبابية والرياضية بالمحافظة.



وفى نفس السياق واصل صلاح محمد رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، جولاته على مراكز الشباب والأندية إستمراراً للمتابعة الميدانية حول المحافظة، حيث قام بمتابعة مركز شباب المريس ومركز شباب أرمنت الحيط، وسير العمل والإنضباط العاملين، وأكد على استيفاء سجلات العضوية والاشتراكات وتنقية العضوية، وذلك نظراً لقرب موعد إنعقاد الجمعيات العمومية العادية لمراكز الشباب، وشدد على تنفيذ تعليمات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بترشيد إستهلاك الكهرباء بكافة الهيئات الشبابية والرياضية بالمحافظة، حيث قرر إحالة عدد 4 موظفين للتحقيق بالشئون القانونية لتغيبهم عن العمل.



كما قام مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، بزيارة ميدانية لنادي الأقصر الرياضي حيث تفقد حمام السباحة بالنادي، وذلك للتأكد من انتظام العمل وحسن سير العمل وإتباع إجراءات الحماية والأمن والسلامة بحمام السباحة ومراجعة السجلات، كما تم التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بالحمام، وكذلك وتفقد الكافتيريا بالنادي، كما قام بتفقد نادي ماري مرقس بالأقصر، وذلك للتأكد من انتظام سير العمل ومراجعة السجلات وإتباع الإجراءات الاحترازية وإجراءات الأمن والسلامة بالنادي.

