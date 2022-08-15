محافظ مطروح يستقبل مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بالتنمية المحلية

فريق المحافظات

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح صباح اليوم بمكتبه الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية والوفد المرافق له، من الدكتور عادل لطفى مدير التخطيط بوحدة حياة كريمة والمهندس محمد جمال متابع خطط المحافظة بالوزارة، وذلك خلال زيارتهم الميدانية لمحافظة مطروح فى الفترة من 15 إلى 17 أغسطس الجارى لمراجعة خطط المشروعات المقترحة للتنفيذ ضمن المرحلة الثانية للمبادرة بمحافظة مطروح بإجمالى عدد 30 قرية بمدن ومراكز المحافظة وذلك بحضور المهندس حسين السنينى منسق مبادرة حياة كريمة بالمحافظة الاستاذة أمل عوض مسؤل المشاركة المجتمعية بالمبادرة.



حيث رحب محافظ مطروح بوفد لجنة حياة كريمة على أرض مطروح وحرصهم على عقد الجلسات التشاورية مع الجهات التنفيذية من رؤساء المدن والقرى المستهدفة ومديرى المديريات والجهات التنفيذية ولجنة المشاركة المجتمعية التى تمثل جميع الأطراف (العمد والشيوخ والشباب والمرأة) بتلك القرى لحصر والوقوف على الاحتياجات الفعلية فى كافة القطاعات وخطة المشروعات التى ستنفذ بتلك القرى والتجمعات المستهدفة بالمبادرة لتحقيق رضا المواطنين ومردودها الفعلى على تحسين الخدمات المقدمة لهم.



وأوضح الدكتور ولاء أن المرحلة الثانية ستشهد لأول مرة ضم 30 قرية من محافظة مطروح، حيث سيتم العمل بها على مستوى التجمعات الريفية وبحلول ونمط مشروعات يناسب الطبيعة العمرانية والاجتماعية والثقافية بهذه التجمعات.



وأكد محافظ مطروح على تقديم كافة الدعم والتسهيلات وتذليل أى عقبات لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة التى حظيت المحافظة بها على دخول 30 قرية بعد نجاح المرحلة الأولى بالمحافظة ومردودها الايجابى على تحسين الخدمات والبنية التحتية والارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطنين.