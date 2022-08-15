محافظ كفر الشيخ: إزالة 51 حالة تعد في اليوم الثاني من الموجه 20

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ على استمرار أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ 20 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة، والتى بدأت أعمالها يوم 13 أغسطس الجارى، وذلك على ثلاث مراحل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة فى تنفيذ المرحلة الأولى لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجة الـ 20 وأسفرت الحملة خلال اليوم الثانى عن تنفيذ إزالة 16 حالات تعدى بالبناء المخالف على مساحة 1810 أمتار مبان و35 حالة تعدى على مساحة 12 فدان و11 قيراطا و21 سهم أراضى زراعية بمركزى قلين والرياض.

أشار المحافظ أن الأجهزة التنفيذية نفذت حملاتها لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بكل حسم، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون فى إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى.

وأوضح المحافظ أنه وجه الأجهزة والجهات التنفيذية بالتنسيق المستمر بين كافة الأجهزة من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات ذات الصلة، على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، مع التركيز على إزالة حالات التعدى فى المهد و على المجارى المائية بصورة أساسية فى بداية الموجة، بمتابعة المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد.