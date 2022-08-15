محافظ سوهاج يتفقد أعمال الوحدة الصحية ومجمع الخدمات الحكومية بقرية "أم دومة"

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، خلال جولته الميدانية اليوم، بقرية " أم دومة " بمركز طما، أعمال مشروع الوحدة الصحية بالقرية، والتي يتم إنشاؤها وفقا لنظام التأمين الصحي الشامل الجديد، بنسبة تنفيذ 60%، وتتكون من 3 طوابق (أرضي + 2 علوي)؛ لتقدم خدماتها الطبية لأهالي القرية وتوابعها، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والنائب مجدي القاضي عضو مجلس الشيوخ، وحازم أبو الخير رئيس مركز ومدينة طما، والدكتورة كريمة حامد وكيل مديرية الصحة بسوهاج.

كما تفقد المحافظ مجمع الخدمات الزراعية بالقرية، والذي تم الانتهاء منه بنسبة تنفيذ 100%، ضمن 30 مجمع خدمات زراعية يتم إنشاؤها بالقرى المستهدفة من المبادرة، وأكد المحافظ على أهمية المجمعات الزراعية في تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المزارع بالقرية، بشكل حضاري لائق، حيث تشمل " مراكز لتجميع الألبان، ومكاتب إرشاد زراعي، وجمعيات زراعية، بالإضافة إلى وحدة بيطرية" .

وشملت جولة المحافظ التفقدية بقرية " أم دومة " ايضا تفقد مجمع الخدمات الحكومية " تحيا مصر " ضمن 30 مجمع خدمي يتم إنشاؤها بقرى المبادرة، وأوضح المحافظ أهمية تلك المجمعات في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين في سهولة ويسر، من خلال التحول الرقمي الذي تسعى الدولة لتطبيقه في كافة المجالات، والخدمات الحكومية، لافتا إلى أن نموذج مجمع خدمات المواطنين موحد ويتكون كل مجمع من ثلاث طوابق، حيث يشمل الطابق الأرضي " مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين"، ويشمل الدور الأول علوي " السجل المدني، الشهر العقاري، البريد، التموين "، فيما يشمل الدور الثاني علوي " الوحدة المحلية ـ المجلس المحلي ـ التضامن الاجتماعي " .

كما تفقد المكتبة العامة بالقرية " كتابك "، حيث تم الانتهاء منها ضمن إنشاء 30 مكتبة عامة بعدد 30 مجلس قروي بالمراكز الـ 7 المستهدفة من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، وأكد المحافظ على توفير كافة الخدمات الأساسية للمواطنين في مختلف المجالات، ومنها المجال الثقافي، تماشيا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة، وبناء الإنسان المصري .

كما تفقد محافظ سوهاج، خلال جولته الميدانية اليوم، بقرية " أم دومة " بمركز طما، جناح توسعة مدرسة " مجمع أم دومة " الابتدائية، والتي تم الانتهاء منه على مساحة 1600 متر مربع، بتكلفة 3 ملايين و500 ألف جنيه، وتوفر عدد 12 فصلا دراسيا، وتتسع لـ 620 طالبا وطالبة؛ لخدمة أبناء القرية، وذلك في إطار خطة المحافظة لاستيعاب كثافات الفصول، وإتاحة المناخ المناسب للطلاب.

بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والنائب مجدي القاضي عضو مجلس الشيوخ، وحازم أبو الخير رئيس مركز ومدينة طما، ومحمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضية، والمهندس مجدي إبراهيم وكيل وزارة الري، والدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم، والسيد أبو عقيل مدير عام هيئة الأبنية التعليمية.

وتفقد المحافظ خلال جولته بقرية " أم دومة " أعمال تطوير ورفع كفاءة وحدة الإطفاء، كما تابع سير العمل بمكتب بريد " أم دومة "، وشدد على الموظفين بالمكتب بسرعة إنهاء مطالب المواطنين، والتيسير عليهم، موجها وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدراسة بعض الطلبات التي تقدم بها المواطنين للحصول على معاش تكافل وكرامة .

ثم تفقد المحافظ مركز شباب " أم دومة "، والذي شمل تطوير ملعب النجيل الصناعي، والسور، والمبنى الإداري، موجها بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة واتخاذ الإجراءات اللازمة لافتتاح وتشغيل المركز في أقرب وقت ممكن، كما تفقد تبطين ترعة " قنديل " بطول 12 كيلو و 500 متر، والتي تشمل 3 فروع " أم دومة، والشيخ رحومة، وطلحة " بإجمالي طول 29.5 كيلو متر؛ وتخدم زمام 11 ألف فدان بتكلفة 100 مليون جنيه، وقد تم الانتهاء منها تماما، بنسبة تنفيذ 100% .

وأكد " الفقي " أن تلك المشروعات سوف تساهم بقوة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتغيير واقع الريف بقرية " أم دومة " وجميع القرى المدرجة بالمبادرة بسوهاج، موجها بالالتزام بأعلى معايير الجودة، والبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من المشروعات، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بتنسيق المواقع العامة لتلك المشروعات .