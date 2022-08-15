محافظ دمياط تناقش الموقف الخاص بملف التصالح فى مخالفات البناء

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الموقف الخاص بملف التصالح فى مخالفات البناء، والذى حضره اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، والمهندس عوض محمد عوض نقيب المهندسين بدمياط، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وأعضاء اللجان الفنية ومديرى عدد من الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة والإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية.

وشهد الاجتماع استعراض عدد نماذج قرار التصالح "نموذج 10" المعتمدين خلال الفترة الماضية بجميع المراكز والمدن، والإجراءات المتخذة لاستيفاء المستندات المطلوبة لإصدار النماذج المطلوبة.

فيما وقد بحثت " المحافظ " المعوقات التى تواجه الوحدات المحلية واللجان الفنية خلال أعمال البت فى الطلبات ، وذلك لوضع آلية محددة لتذليلها واستكمال جميع المحاور المُتعلقة بالملف ، موجهة تعليماتها إلى الادارات الهندسية بالوحدات المحلية بالتواصل مع المواطنين لسداد الرسوم المطلوبة والا سيتم إتخاذ إجراءات قطع المرافق عن المخالفة طبقاً لما حدده القانون.

وأكدت "محافظ دمياط " على ضرورة تكاتف الجهود و التنسيق بين النقابة والوحدات المحلية لاستيفاء جميع المستندات و الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بالملف ، وفقا لاحكام القانون ، لتقنين أوضاع مخالفات البناء ، مشيرة إلى أنه يتم متابعة الموقف الخاص بالملف بشكل دورى .