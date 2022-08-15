محافظ دمياط تؤكد على ترشيد استهلاك الكهرباء وإلزام المحال بالمواعيد الصيفية

دمياط معتز الشربيني

أصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عدد من التوجيهات للوحدات المحلية والمديريات الخدمية والمصالح الحكومية ، وذلك بخصوص تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء الصادرة خلال جلسة مجلس المحافظين التى انعقدت الأربعاء الماضي بشأن التنفيذ الكامل لخطة ترشيد استهلاك الكهرباء و توفير اكبر قدر من استهلاك الغاز الطبيعى الوجه لمحطات إنتاج الكهرباء.

حيث أكدت " المحافظ " على ترشيد استهلاك الكهرباء بالمبانى الحكومية والقطاعات التابعة لها ،خلال ساعات العمل الرسمية، مع الالتزام بغلق الانارة الداخلية والخارجية عقب انتهاء مواعيد العمل ، علاوة على تخفيض إنارة الشوارع والميادين المحاور الرئيسية، موجهة تعليماتها إلى الوحدات المحلية بمتابعة التزام المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيتريات بالمواعيد الصيفية وفقًا لما هو وارد بالقرارات الصادرة عن وزارتى التنمية المحلية والسياحة والآثار ،مع التأكد بالتزام تلك المنشآت بتخفيض الإضاءة على الواجهات والتأكيد على عدم خفض حرارة المكيفات عن 25 درجة مئوية..

وفى السياق ذاته،، أكدت على ضرورة التزام المنشآت الرياضية والأندية وملاعب كرة القدم بترشيد استهلاك الكهرباء وغلق الانارة فور انتهاء الفعاليات التى تقام بها .

ولفتت " الدكتورة منال عوض " إلى ان تلك القضية تستهدف تكاتف جميع الجهود ونشر التوعية المجتمعية بأهمية ترشيد الطاقة ، مشيرة إلى متابعة تنفيذ حزمة الإجراءات التى أعلنتها الحكومة، ونوهت إلى أن عملية التطبيق تُعد مسئولية جميع الأطراف العاملة بالمحافظة، وذلك لتنفيذ جهود الدولة المصرية لمواجهة تداعيات الازمة العالمية الراهنة و تقليل الآثار المترتبة عنها.