محافظ المنوفية يدشن أعمال تطوير الطريق الدائرى ويتفقد شارع الثورة عقب تطويره

المنوفية - فريق المحافظات

دشن اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أعمال التطوير بشارع الطريق الدائرى بطول 1,5 كم من الاتجاهين بمدينة أشمون وذلك ضمن خطة المحافظة وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لرفع كفاءة وتطوير شبكة الطرق للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، جاء ذلك خلال جولته الميدانية لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية، بحضور نائبه محمد موسى، ووكلاء وزارة الصحة والتربية والتعليم، ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية، مدير الإدارة التعليمية بأشمون، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون.



وتابع محافظ المنوفية، بدء أعمال الحفر وقطع الفرمة بطول الطريق تمهيداً لبدء أعمال الرصف، تنفيذ الهيئة القومية للإنتاج الحربى شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، وشدد المحافظ على رئيس المدينة بالمتابعة المستمرة لتسريع معدلات الأداء كونه طريق هام وحيوى، موجهاً بإعداد تصورات لتطوير ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى بالطريق لاختيار الأفضل، مع وضع تصور أخر لتوسعة الطريق وتطوير ميدان الخالدين، وأشار رئيس المدينة أن أعمال التطوير بالطريق تبدأ من ميدان الخالدين بمدخل أشمون وحتى كوبرى العزباوى لتخفيف الضغط المرورى عن شارع سعد زغلول وتحقيق السيولة المرورية للمركبات والمارة.



تابع المحافظ الأعمال الإنشائية لمجمع مواقف أشمون العمومى على مساحة 12 ألف م2 بنسبة ما يقرب من 40 % تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية، حيث جارى أعمال صب القواعد الخرسانية والأعمدة المسلحة، هذا ويضم الموقف 231 باكية للسيارات، وورش للصيانة والزيوت بالإضافة إلى وجود أماكن انتظار ومساحات خضراء، عدد من المحلات والكافتيريات ودورات المياه، فضلاً عن تزويد الموقف بمنظومة الحريق وكاميرات المراقبة لتقديم خدمات أفضل لأهالى مركز ومدينة أشمون، وكلف المحافظ مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بمتابعة الأعمال وتكثيف ورديات العمل للانتهاء من كافة الأعمال.



وتضمنت الجولة، تفقد المحافظ أعمال التطوير التى تم تنفيذها بمستشفى حميات أشمون، حيث تفقد عدد من أقسام المستشفى والعناية المركزة وحرص على الاطمئنان على المرضى ومستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم، واستمع المحافظ لشرح عن الخدمات الصحية التى يتم تقديمها للمواطنين، وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن أعمال التطوير تأتى ضمن خطة الوزارة لتطوير المنشآت الطبية ورفع كفاءتها، حيث تم تطوير الأقسام الداخلية، العناية المركزة، غرفة التعقيم، شبكات الغاز، وغيرها، وجارى التنسيق مع وزارة الصحة لتوريد التجهيزات وبعض المعدات الطبية المطلوبة لتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى.



كما تفقد محافظ المنوفية أعمال التشطيبات النهائية بمدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بشارع سعد زغلول بأشمون تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية بتكلفة 2,6 مليون جنيه بإجمالى 26 فصلا دراسيا، والتى تتكون من أرضى و3 أدوار علوية وبنسبة تنفيذ 95%، ومن المقرر دخولها الخدمة التعليمية العام الدراسى القادم، ووجه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بإعداد حصر لكافة احتياجات المدرسة لضمان انتظام سير العملية التعليمية.



كما تم تفقد الجناح الجديد بمدرسة أمين الخولى الثانوية إحلال جزئى بإجمالى 13 فصلا دراسيا جديدا وبتكلفة ما يقرب من 5 ملايين جنيه، حيث تم الانتهاء من إجراءات التسليم الابتدائى للمشروع تمهيداً لدخولها الخدمة التعليمية، ووجه المحافظ بتطوير الجناح القديم بالمدرسة وإدراجه ضمن خطة التطوير، مشيراً لحرص الدولة على التوسع فى إنشاء العديد من المدارس لتقليل نسب الكثافة الطلابية بالفصول الدراسية بمختلف المراحل.



واختتم المحافظ جولته الموسعة، بتفقد أعمال التطوير التى تم تنفيذها بشارع الثورة من رصف، بلدورات، تركيب بلاعات مياه الأمطار، رفع مطابق الصرف الصحى، زراعة أعمدة ديكورية جديدة كونه شارعا هاما وحيويا، وأشار رئيس المدينة إلى أنه قد تم الانتهاء من رصف وتطوير ورفع كفاءة 13 شارعا بنطاق المدينة وجار إجراء المعاينات الميدانية لإدراج عدد من الشوارع الأخرى بالخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد.