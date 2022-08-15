محافظ القليوبية يناقش تطوير المرحلة الثانية بشارع فريد ندا فى بنها

القليوبية إبراهيم سالم

عقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لمناقشة أعمال تطوير المرحلة الثانية من شارع فريد ندا لدفع الأعمال وتذليل العقبات لسرعة الانتهاء من المشروع بالكامل للعمل علي تسيير الحركة المرورية وتطوير مداخل مدينة بنها، لاستعادة المظهر الحضاري لعاصمة المحافظة واستكمال اعمال التطوير بشارع فريد ندا بالكامل.

وخلال الاجتماع، أكد مهندسي المشروع، للمحافظ أنه تم الانتهاء من تركيب 8 كابلات كهربائية أرضية وجاري التنسيق مع شركة الكهرباء لازالة أعمدة الكهرباء القديمة الخاصة بشبكة المنازل واستبدالها بعد الانتهاء من أعمال الرصف، كما تم التنسيق مع إدارة المرور لغلق شارع فريد ندا في المساحة الموجودة أمام مديرية الطرق لمدة 48 ساعة وتحويل حركة المرور لطريق بديل لتنفيذ أعمال الرصف، كما وجه المحافظ بتكثيف العمل في الورديات الليلية لمنع عرقله حركة المرور بشوارع المدينة، مشددا علي ضرورة مراعاة الرسومات الهندسية والمواصفات الفنيه لجميع الأعمال.

جدير بالذكر أن أعمال تطوير المرحلة الثانية بشارع فريد ندا تبلغ 30 مليون جنيه والتي تشتمل على رصف وتطوير مدخل بنها الجنوبي من الطريق الزراعي في الاتجاهين حتى كوبري المصنع الحربي، وكذلك تطوير ورصف ورفع كفاءة كوبري المصنع الحربي حتى كمين أتريب، وتطوير وتوسعة ورصف امتداد شارع فريد ندا أمام مديرية الطرق بالقليوبية بدءا من الكمين حتى كورنيش الرياح التوفيقي (مدخل بنها للقادم من الطريق الإقليمي ومدينة المنصورة)، بالإضافة إلى تطوير أنظمة الإنارة والكهرباء من خلال دفن الكابلات الهوائية وتحويلها إلى كابلات أرضية وتركيب أعمدة إنارة حديثة.

كما يتضمن التطوير إعادة تأهيل 5 حدائق بمدخل المدينة وشارع فريد ندا بمسطح 6000 متر مسطح، ورصف وتطوير وتوسعة الطرق بإجمالي طول 2 كيلومتر وإجمالي مسطح 32 ألف متر مسطح.

جاء الاجتماع بحضور اللواء هشام خشبة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها، والمهندسة حنان جمال مدير مديرية الطرق، والمهندس أحمد الشيخ ممثل جهاز التعمير بالقليوبية، والمهندس طلعت سلطان مدير مركز الشبكات الأرضية، والدكتور محمد فوزي مدير المكتب الفني، وإسلام رجب مدير التطوير الحضري، وعدد من ممثلي جهاز التعمير والشركتين المنفذتين للمشروع.