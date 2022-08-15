محافظ الفيوم يتفقد أعمال القافلة التنموية الشاملة لمؤسسة حياة كريمة بقرية قلهانة

فريق المحافظات

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والأستاذة آية عمر القماري رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، أعمال القافلة التنموية الشاملة التى تنظمها "مؤسسة حياة كريمة" بقرية قلهانة التابعة لمركز إطسا، على مدار ستة أيام بداية من اليوم حتى يوم 20 من شهر أغسطس الجاري، بالتعاون بين المؤسسة ومحافظة الفيوم، ومشاركة ممثلي وزارت الشباب والرياضة، والتربية والتعليم والصحة، والمجلس القومي للمرأة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالفيوم.

وتفقد محافظ الفيوم ومرافقوه، أعمال القافلة التنموية الشاملة بقرية قلهانة، التى شملت العيادات الطبية المختلفة، وصيدلية صرف الأدوية، والمعمل، وورش الرسم والحرف اليدوية، وندوات الأطفال والشباب، والمكان المجهز لاستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات، وملعب ممارسة الأنشطة الرياضية والفنية للبراعم.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة المصرية تعمل على توفير الخدمات للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجاً خاصة، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتوفير الحياة الكريمة لهم، مؤكداً أن المحافظة لا تدخر جهداً في التعاون البناء والمثمر مع مختلف المؤسسات بما يعود بالنفع على أبناء المحافظة، لافتاً إلى أنه اليوم بصدد تفقد أعمال القافلة التنموية الشاملة التى تنظمها مؤسسة حياة كريمة بقرية قلهانة، على مدار ستة أيام، مثمناً الجهد الذي يبذل من قبل مسئولي المؤسسة وشباب المتطوعين، في الاهتمام بالحالات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى سعي المحافظة الدائم باستضافة مثل هذه القوافل التنموية في عدد من القرى المختلفة بالمحافظة.

وأضاف محافظ الفيوم، أن القافلة تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة، على عدة محاور تشمل المجال الطبي وتوفير الأدوية، وتنظيم ندوات للأطفال والشباب، وتنظيم لقاءات توعوية للمواطنين، وعمل حلقات توعية اجتماعية للسيدات، وورش فنية للأطفال، مؤكداً على أهمية مثل هذه القوافل التنموية التي تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وخصوصاً بالقرى المستهدفة بالمرحلة الأولى بمبادرة "حياة كريمة" بمركزي إطسا ويسف الصديق، موجهاً بضرورة إعلام المواطنين بالخدمات التي تقدمها القافلة بشتى مجالاتها، لتحقيق أقصى استفادة منها والوصول إلى أكبر عدد من المستهدفين.

ومن جهتها، قدمت رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، الشكر لمحافظ الفيوم، على ما أولاه من رعاية كريمة واهتمام لتنفيذ فعاليات القافلة التنموية الشاملة لخدمة مواطني الفيوم، وما قدمه من تيسيرات لتؤدى المؤسسة مهام عملها على الوجه الأكمل، لتنفيذ أولى قوافلها الكبري على أرض المحافظة، مشيرة إلى أن القافلة تأتى تحت شعار " أنت الحياة" وتتضمن أنشطة تدريب وتوعية المواطنين، وقافلة طبية، وملتقى توظيفى، ومسرحاً للأطفال، وتوزيع مساعدات غذائية للأسر الأولى بالرعاية، لافتة إلى أن القافلة تؤدي خدماتها بالمنشآت الحكومية بقرية قلهانة " مجمع التعليم الأساسي، ومركز الشباب، وساحة الوحدة المحلية، والمجمع الخدمي".

الجدير بالذكر ، أن القافلة التنموية الشاملة بقرية قلهانة تتضمن قوافل طبية، حيث شاركت الجامعة البريطانية بقافلتين، تشمل إجراء الكشف الطبي بتخصصات، "الباطنة، والنساء والولادة، والأطفال، وتنظيم الأسرة وصحة المرأة، والأمراض المزمنة، والنفسية، والاسنان، والاعتلال الكلوي، وأنيميا الأطفال، وتطعيمات كورونا"، مع توفير صيدلية لصرف الأدوية بالمجان، ومعملاً لإجراء التحاليل البسيطة، بجانب الندوات التوعوية الصحية للمواطنين.

كما تتضمن القافلة، ورش عمل لفرع المجلس القومى للمرأة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالفيوم، لتوعية المواطنين بأهمية تعلم الحرف اليدوية، والأساليب الصحية السليمة، وآليات التصدى لمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والتى تستهدف 800 طفلاً وسيدةً على مدار أيام القافلة، بواقع 400 طفلاً ومثلها للسيدات، بجانب توفير استمارات واستخراج 100 بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان، إضافة لعدد من الورش لتعليم الرسم، والتى تستهدف 1000 طفلاً وشاباً، بالإضافة لعرض مسرحية للأطفال تتضمن التعريف بمشروعات "حياة كريمة" وأهميتها، والتوعية بمواجهة الشائعات.

كما تشمل القافلة، ندوات توعوية للأطفال والشباب، من سن 8 إلى 18 عاماً، لعدد 800 طفلاً وشاباً، لتوعيتهم بأهمية الادخار والاستثمار، وكيفية عمل ميزانية بسيطة لمتطلبات الحياة اليومية، والتعريف بآليات ومبادئ الشمول المالي، والتحول الرقمي، والإتيكيت، إضافة للتوعية بأهمية ممارسة الرياضة بشكل يومي، وأضرار عدم ممارستها على القوة البدنية والذهنية والفكرية، وكيفية تعديل سلوك الأطفال من خلال ممارسة الألعاب الرياضية، وتشمل القافلة كذلك، ملتقى لتوظيف الشباب من الجنسين، ويستهدف توفير 1000 فرصة عمل، بمجالات الأعمال المهنية الفنية، والمهارات الرقمية، والخدمات المالية، وصيانة أجهزة الكمبيوتر والمحمول، كما يتم توزيع 1500 كرتونة مواد غذائية، للأسر الأولى بالرعاية.

حضر الفعاليات الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، والدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، والأستاذة ناميس الناقوري مدير عام المشروعات بالوزارة، والمحاسبة ليلى طه قاسم مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، والدكتور محمد شافعي مشرف عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بالفيوم، والأستاذة زينب طلبة منسق عام مساعد مؤسسة حياة كريمة بالفيوم، والدكتور محمود قللي منسق المؤسسة بمركز إطسا، والأستاذ مصطفى مبارك مدير عام إدارة إطسا التعليمية، ومسئولي الجهاز التنفيذي بمركز ومدينة إطسا.