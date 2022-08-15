محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة فى زفتى

ترأس الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، الاجتماع الأسبوعى الموسع لمناقشة آخر المستجدات ونسب التنفيذ بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" والجارى تنفيذها بقرى مركز زفتى، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، ونجوى العشيرى السكرتير العام المساعد، المهندس محمد سالم مكتب رئيس مجلس الوزراء، وممثلى دار الهندسة وجهاز تعمير الساحل الشمالى ومديرى الهيئات والشركات.

وأكد رحمى فى بداية الاجتماع، أن المحافظة مستمرة فى عقد الاجتماع الأسبوعى إلى جانب المتابعة الميدانية والمستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك لضمان إزالة أى معوقات وحلها على الفور، وضمان انتهاء المشروعات فى المواعيد المحددة.

وتناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة فى مختلف القطاعات، وأبرز المعوقات والعمل على حلها بالتعاون بين الجهات المعنية، كما تطرق المحافظ لمواعيد النهو المتفق عليها وكذلك سبل التعاون والتنسيق بين أعمال المرافق لضمان انتهائها فى الوقت المحدد.

وناقش المحافظ نسب نهو مشروعات المرافق وعلى رأسها مشروعات الصرف الصحى والبالغ عددها 140 مشروعا تم نهو 106 منها بنسبة 88 % وبتكلفة إجمالية 680 مليون جنيه، إلى جانب مناقشة موقف 129 مشروع فى قطاع مياه الشرب والتى قاربت على الانتهاء بنسبة إنجاز 98,7 % وبتكلفة مالية 282,43 مليون جنيه.

كما ناقش محافظ الغربية الموقف التنفيذى لمشروعات الكهرباء والبالغ عددها 108 مشروع، جارى العمل فى عدد 102 منها ونهو 10 بتكلفة مالية 324 مليون جنيه، إلى جانب مناقشة مشروعات الغاز الطبيعى والبالغ عددها 55 مشروعا تم نهو 7 منها وجارى العمل فى 47 مشروع بتكلفة إجمالية 541,7 مليون جنيهد ذلك بالإضافة إلى مشروعات الاتصالات والبالغ عددها 54 مشروع، تم نهو 15وجارى العمل فى عدد 39 آخرين بإجمالى تكلفة 37 مليون جنيه.

كما تطرق رحمى خلال اجتماعه لمناقشة نسب التنفيذ بِكِلَا من مشروعات التربية والتعليم والبالغ نسبة نهو الأعمال بها 99 % بتكلفة إجمالية 185,6 مليون جنيه، فضلاً عن مناقشة مشروعات الشباب والرياضة والتى بلغت نسب تنفيذ مشروعاتها 49,3 %، ومشروعات الصحة والبالغ عددها 24 مشروعا بنسبة تنفيذ 51 % وبتكلفة إجمالية تخطت النصف مليار جنيه.

واختتم الاجتماع بمناقشة نسب إنجاز مشروعات الإسعاف والتى بلغت نسب تنفيذ مشروعاتها 89 % بإجمالى تكلفة 18 مليون جنيه إلى جانب مناقشة موقف مشروعات (المجمعات الخدمية، المجمعات الزراعية والبيطرية، الرى وتبطين الترع، الكبارى، التضامن الاجتماعى، الأسواق والمواقف والحماية المدنية، رصف الطرق الرئيسية والفرعية، العمارات السكنية، سكن كريم، السكة الحديد، البريد، نقاط الشرطة، أبراج المحمول والمجمعات الصناعية).

يذكر أن المشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى هو مشروع القرن والذى قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتدشينه كمبادرة رئاسية فى بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومى فى بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 934 مشروعا داخل (54) قرية و(88) تابعا فى مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4.1 مليارات جنيه.