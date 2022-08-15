محافظ الدقهلية يستقبل مفتي الجمهورية لمناقشة إنشاء فرع لدار الإفتاء بالمنصورة

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، لبحث ومناقشة إنشاء فرع لدار الإفتاء بمدينة المنصورة، بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، والمهندسة ريهام عبد الشافي مدير المكتب الفني للمحافظ، ومحمد جلال مدير عام الأملاك بالمحافظة.

وقرر"مختار" تخصيص قطعة أرض بشارع الجيش بمدينة المنصوره بجوار مبني هيئة قضايا الدولة لإنشاء مقر دار الإفتاء عليها، ووجه بسرعة العرض علي المجلس التنفيذي للمحافظة للبدء في إنهاء إجراءات التخصيص وإنشاء الدار.

وقام محافظ الدقهلية مفتى الجمهورية، بمعاينة الأرض المقترحة لإنشاء دار الإفتاء عليها والجاري تخصيصها وتم الإتفاق علي سرعة إنهاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإصدار التراخيص للبدء في التنفيذ .

وأشار " المحافظ " إلي أنه سيتم إنشاء دار للافتاء لخدمة محافظات وسط الدلتا علي غرار النسق المعماري لدار الإفتاء بالقاهرة وتضم نفس المجالات والتخصصات.

وأكد "مختار " علي أن دار الإفتاء بالمنصوره ستكون أيقونة لمحافظات الدلتا وتسهيلا علي المواطنين من الإنتقال إلي القاهرة لتلقي الفتوي ولعدم تركهم فريسة للفتاوي الخاطئة من غير المختصين.

كما أكد " المحافظ " علي أن الدقهلية دائما هي منبر لمحافظات الدلتا وستصبح منارة دينية بعد إنشاء فرع لدار الإفتاء وهذا ليس بجديد عليها فهي قلب الدلتا وعروس النيل ومعقل العلماء وعاصمة مصر الطبية.

وثمن " مختار " دور فضيلة مفتي الجمهورية ودار الإفتاء لمعالجة كافة القضايا المعاصرة وفي مقدمتها قضايا الطلاق والتفكك الأسري ومحاربة التطرف وعدم ترك الشباب فريسة للمتطرفين .

ومن جانبه وجه " فضيلة المفتي " خالص الشكر والتقدير لمحافظ الدقهلية ولأعضاء الجهاز التنفيذي علي سرعة الاستجابة لتخصيص مقر لدار الإفتاء وحرصهم الشديد علي إنشاء فرع لدار الإفتاء بمدينة المنصورة .

وأشار " مفتي الجمهورية" إلي أن دار إفتاء المنصوره ستضم مبني متكامل متعدد الخدمات لمعالجة كافة القضايا الدينية والمجتمعية سواء كانت قضايا التفكك الأسري أو قضايا التطرف وسيتم تقديم كل الخدمات التي يقدمها مقر دار الإفتاء بالقاهرة .

وقال الدكتور "شوقي علام " أن دار الإفتاء تقوم علي ثلاث محاور رئيسية هما المحور الأول الإرشاد الزواجي وهو توعية الشباب بواجبتهم الزوجيه وكيفية تكوين الاسره والحفاظ عليها من خلال مختصين من علماء الدين و الطب النفسي وعلم الاجتماع وعلم النفس وسيتم عقد دورات تدريبية لهم ، المحور الثاني علاج قضايا التطرف والإرهاب وعدم ترك الشباب فريسة للمتطرفين ولغير المختصين بالإفتاء ، المحور الثالث وهو الإفتاء الديني من خلال تقديم الفتاوي الدينية لجميع المواطنين في كافة القضايا .

وأكد " فضيلة المفتي " علي أنه سيكون هناك تعاون بين أساتذة جامعة المنصورة في مجال الطب النفسي وعلم الاجتماع وعلم النفس لمعالجة القضايا المجتمعية لدي الشباب ، وسننتشر داخل الجامعات لعقد لقاءات مع الشباب وتوعيتهم .

كما أكد " مفتي الجمهورية " علي أن الشباب هم امل ومستقبل مصر ويجب علينا تقديم لهم النصح والإرشاد وعدم تركهم فريسة للأفكار المغلوطه والمتطرفة .

وأيضاً أكد " فضيلة المفتي " علي ان الدقهلية محافظة عريقة أنجبت لمصر وللعالم الاسلامي علماء في شتي العلوم الدينية واصبحوا فخراً لمصر كلها مثل فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي وفضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق ونصر الدين طوبار والنقشبندي وغيرهم الكثير .

في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتجديد الخطاب الديني ونشر تعاليم الدين الإسلامي الصحيح ومحاربة الفكر المتطرف ومعالجة كافة القضايا المجتمعية التي تؤدي إلي التفكك الأسري من خلال دار الإفتاء لما تضمه من علماء متخصصون ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن .