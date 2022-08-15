محافظ الدقهلية يدشن مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم بالمنافذ لتصبح 95 جنيها للكيلو

بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، ومحمود العسقلانى رئيس مجلس إدارة جمعية مواطنون ضد الغلاء، ووائل السنوسى مدير فرع الجمعية بالدقهلية ومسئول المنافذ.

وتفقد "مختار" المنفذ الرئيسى للبيع اللحوم بمدينة المنصورة أمام استاد المنصورة والتقى بالمواطنين واستمع إلى آرائهم ومدى رضاهم عن الأسعار المقررة وأبدوا سعادتهم بهذه المبادرة.

وأكد المحافظ، على أننا نعمل جميعا فى الجهاز التنفيذى بالمحافظة على توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة من خلال التعاون مع مديرية التموين والطب البيطرى والغرفة التجارية وجمعية مواطنون ضد الغلاء.

وأكد "مختار" على أن المرحلة الحالية التى تمر بها البلاد تقتضى التعاون بين كافة الفئات والقطاعات خاصة فيما يتعلق بالمشاركة المجتمعية ودعم الدولة والمواطنين وتلبية احتياجاتهم اليومية.

وكلف "المحافظ" وكيل وزارة التموين بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع لضبط الأسعار وتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير كافة السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين وتخفيض الأسعار فى كافة المنافذ، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن.