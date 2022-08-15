اليوم السابع
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بحد أدنى 215 درجة ..

محافظ الإسكندرية يعتمد تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالصف الأول للثانوي العام

الإثنين، 15 أغسطس 2022 02:13 م
محافظ الإسكندرية يعتمد تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالصف الأول للثانوي العام جانب من اعتماد المحافظ
الإسكندرية جاكلين منير

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اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالصف الأول الثانوي بالتعليم العام بالمحافظة للعام الدراسي القادم 2022 / 2023 ليقبل بحد أدنى بمجموع 215 درجة. 
 
وذلك بعد الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى للتنسيق، وبعد أن تبين وجود بعض الأماكن الشاغرة في بعض المدارس بالإدارات التعليمية، وذلك بحضور  نادية فتحي وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية. 
 
وأضاف المحافظ أنه يجري قبول الطلاب وفقًا للفراغات المتاحة في كل مدرسة فيما لا يزيد عن كثافة الفصل المحدد، وعلى أن يجري القبول للحاصلين على الشهادة الإعدادية من الإدارة التي يريد التقدم للصف الأول الثانوي في المدارس التابعة، لها مع الالتزام بالتوزيع الجغرافي.

 


الاسكندرية

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تعليم الاسكندرية



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