محافظ أسوان: تسهيلات لإقامة أكبر منفذ لبيع الفراخ والبيض للمواطنين بأسعار مناسبة

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان، مع المهندس محمد أنور مدير المشروع بأسوان ، اليوم، الاثنين، بحضور غادة أبو زيد نائب المحافظ.

وأشار "عطية"، إلى حرص المحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للمشروعات الإستثمارية الجادة التى تساهم في دفع منظومة التنمية الشاملة بمختلف المجالات ، وتهدف إلى توفير الكثير من فرص العمل الحقيقة للشباب ، وخاصة هذا المشروع الكبير الذى تصل طاقته الإستيعابية إلى أكثر من 200 ألف طائر بداية من مرحلة الجدود ، وحتى مرحلة الأمهات ، ثم فراخ التسمين.

ولفت ، إلى توافر البيئة الإستثمارية فى ظل مناخ صحى ، وبيئة نظيفة تساهم فى ضمان إنتاج أحسن وأجود السلالات من الجدود وأمهات الدواجن السليمة والخالية من أى أمراض ليحقق ذلك سد إحتياجات السوق المحلى ويعمل على فتح أسواق جديدة للتصدير للخارج.

والجدير بالذكر بأن مشروع الدواجن بتوشكى يقع على مساحة 1720 فدان ، ويضم حتى الآن 5 مواقع تشمل 23 مجمع توفر 1200 فرصة عمل بإستثمارات تصل لحوالي 1.5 مليار جنيه ، كما أنه مخطط التوسع فى مواقع مجاورة أخرى لإقامة عنابر تعمل بأحدث التقنيات والأساليب العلمية الحديثة، بالإضافة إلى أماكن للخدمات والبنية الأساسية .

أكد أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه سيتم تقديم كافة التسهيلات اللازمة لفتح أكبر منفذ لبيع فراخ التسمين للمواطنين ، وأيضاً أجود أنواع البيض ، والمنتجة من مشروع مزارع الدواجن بتوشكى التابع لمجموعة شركات الوادى القابضة للدواجن والأعلاف ، بالإضافة إلى إقامة مجزر متكامل مستقبلاً، من أجل تحقيق الإكتفاء الذاتى من اللحوم البيضاء وتوفيرها بأسعار مناسبة للظروف المعيشية لأهالى المحافظة ، والإستفادة من المشروعات الإستثمارية الجادة.