اليوم السابع
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الإثنين، 15 أغسطس 2022 01:22 م
أكرم القصاص
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مجلس الوزراء الفلسطينى يعزى الرئيس السيسى فى ضحايا حريق كنيسة "أبو سيفين"

الإثنين، 15 أغسطس 2022 12:37 م
مجلس الوزراء الفلسطينى يعزى الرئيس السيسى فى ضحايا حريق كنيسة "أبو سيفين" حريق كنيسة أبو سيفين
أ.ش.أ

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أعرب مجلس الوزراء الفلسطيني، عن أحر التعازي للرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وبابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني، في ضحايا حريق كنيسة "أبو سيفين" في محافظة الجيزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن ذلك جاء في كلمة لرئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية في مستهل جلسة الحكومة اليوم الاثنين.

وفي سياق آخر، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، في كلمته خلال الجلسة، أن وقف استكمال بناء مدرسة عين سامية، ومحاولات فرض المنهاج الإسرائيلي على المدارس الفلسطينية في القدس الشرقية، هما وجهان لعملة واحدة في استهداف الفلسطيني ومستقبل أجياله، وتأتي في إطار سياسة التهويد والتهجير، مؤكدا الاستمرار في الدفاع عن المنهاج الفلسطيني وحق الأبناء في التعليم.

وأشاد أشتية بصمود المقدسيين.. مثمنا موقف أولياء أمور طلاب "الإبراهيمية" الذين يرفضون المنهاج الاسرائيلي المحرّف.

 


مجلس الوزراء الفلسطينى

حريق كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة إمبابة

حريق كنيسة

كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة ابو سيفين

حريق كنيسة المنيرة

كنيسة المنيرة بالجيزة

حريق كنيسة امبابة

حريق الكنيسة

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين بإمبابة

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة

البابا تواضروس



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