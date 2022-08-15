مجلس الوزراء الفلسطينى يعزى الرئيس السيسى فى ضحايا حريق كنيسة "أبو سيفين"

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن ذلك جاء في كلمة لرئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية في مستهل جلسة الحكومة اليوم الاثنين.

وفي سياق آخر، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، في كلمته خلال الجلسة، أن وقف استكمال بناء مدرسة عين سامية، ومحاولات فرض المنهاج الإسرائيلي على المدارس الفلسطينية في القدس الشرقية، هما وجهان لعملة واحدة في استهداف الفلسطيني ومستقبل أجياله، وتأتي في إطار سياسة التهويد والتهجير، مؤكدا الاستمرار في الدفاع عن المنهاج الفلسطيني وحق الأبناء في التعليم.

وأشاد أشتية بصمود المقدسيين.. مثمنا موقف أولياء أمور طلاب "الإبراهيمية" الذين يرفضون المنهاج الاسرائيلي المحرّف.