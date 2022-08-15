مجلس الوزراء البحرينى يعرب عن تعازيه لمصر فى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين

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أعرب مجلس الوزراء البحريني، اليوم الإثنين، عن تعازيه ومواساته لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية وأسر ضحايا حادث حريق كنيسة "أبو سيفين" بالمنيرة الغربية في إمبابة شمالي محافظة الجيزة، وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا"، أن ذلك جاء خلال اجتماع المجلس الاعتيادي الأسبوعي برئاسة ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، حيث ناقش المجلس عددا من المستجدات المحلية.

وأكد المجلس الحرص على تهيئة الفرص لتعزيز مساهمة الشباب بما يمتلكونه من روح للإنجاز في دعم المسيرة التنموية الشاملة بقيادة، منوها بالحرص والاهتمام الذي يوليه ولي العهد البحريني في تعزيز دور الشباب من خلال توجيهاته الدائمة لخلق الفرص النوعية أمامهم للإسهام في مسارات التنمية المختلفة.

وأشار المجلس إلى الاستمرار في تبني المبادرات وتوحيد الجهود لتحقيق الأهداف المرسومة لبرنامج التوازن المالي، وذلك لدى استعراض المجلس لمذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن نتائج الإقفال نصف السنوي للوزارات والجهات الحكومية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022، والتي أظهرت نتيجة الالتزام ببرنامج التوازن المالي إلى جانب ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية بزيادة الإيرادات الفعلية بنسبة 52% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.