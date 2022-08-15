مجلس الدوما الروسى: أوكرانيا فقدت استقلالها المالى

وكتب فولودين في صفحته على موقع "تليجرام" وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الإثنين، "أن أوكرانيا مفلسة، حيث تشكل الضرائب المحصلة 40% فقط من ميزانية الدولة، أكثر من 60% منها يذهب للإنفاق العسكري.. ويبلغ العجز الشهري 5 مليارات دولار".

وأضاف أن "أوكرانيا ليست قادرة على الوفاء بالتزاماتها أمام مواطنيها بدون مساعدة مالية من (واشنطن) و(بروكسل) وفقدت كييف استقلالها المالي".