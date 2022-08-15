مجلس الدوما الروسى: أوكرانيا فقدت استقلالها المالى

أكد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، أن العجز الشهري للاقتصاد الأوكراني يبلغ 5 مليارات دولار، مضيفا أن (كييف) لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين وتفقد استقلالها المالي.
وكتب فولودين في صفحته على موقع "تليجرام" وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الإثنين، "أن أوكرانيا مفلسة، حيث تشكل الضرائب المحصلة 40% فقط من ميزانية الدولة، أكثر من 60% منها يذهب للإنفاق العسكري.. ويبلغ العجز الشهري 5 مليارات دولار".
وأضاف أن "أوكرانيا ليست قادرة على الوفاء بالتزاماتها أمام مواطنيها بدون مساعدة مالية من (واشنطن) و(بروكسل) وفقدت كييف استقلالها المالي".
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