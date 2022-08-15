مباحث التموين تتمكن من ضبط كميات من القمح البلدي قبل بيعهما بالدقهلية

فريق المحافظات

تمكنت مديرية التموين بالاشتراك مع مباحث التموين بالدقهلية، من التحفظ على كمية من القمح البلدى قبل بيعها فى السوق السوداء بمدينة بلقاس بالدقهلية، حيث تم ضبط كمية قمح بلدى، داخل أحد المخازن التابعة لإحدى الشركات، وكمية أخرى محملة على سيارة نصف نقل تابعة لنفس الشركة.

وتلقى وكيل وزارة التموين بالدقهلية السيد محمد دايرة، معلومات تفيد بان شركة تقوم بتجميع القمح بأحد مخازنها، بعد تصفية الشونة التابعة لها، تم التنسيق مع إدارة تموين بلقاس وبالاشتراك مع مباحث التموين بالدقهلية والتوجه نحو مقر الشركة.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط كمية قمح بلدى موسم 2022 وتزن 6600 كيلو محملة على سيارة نصف نقل داخل الشركة، و1210 كيلو داخل مخازن الشركة المذكورة وتم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 10264جنح بلقاس لسنة 2022.