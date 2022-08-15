اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 أغسطس 2022 03:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

مباحثات إماراتية-أمريكية حول المجالات الدفاعية والعسكرية بين البلدين

الإثنين، 15 أغسطس 2022 02:22 م
مباحثات إماراتية-أمريكية حول المجالات الدفاعية والعسكرية بين البلدين الفريق الركن حمد الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية
كتب: أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، عن مباحثات إماراتية أمريكية جديدة، تتناول المجالات الدفاعية والعسكرية، ضمن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مشيرة إلى أن المباحثات جمعت الفريق الركن حمد الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، الإثنين، في أبوظبي، بالفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية.

 

وبحث رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتي، والمسؤول العسكري الأمريكي، خلال اللقاء علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات، والولايات المتحدة الأمريكية.

 

وتطرق الاجتماع إلى التباحث في المجالات الدفاعية والعسكرية، في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين.

 

وتناول الرميثي وكوريلا في النقاش عدداً من القضايا والموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

 

 


اخبار الامارات

اخبار أمريكا

مباحثات امريكيه – اماراتيه

التعاون بين الامارات وامريكا



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة