ماذا نأكل بعد سن الخمسين؟.. دليل كامل لتناول الطعام الصحي

كتبت فاطمة خليل

يحتاج الأشخاص إلى اتباع نظام غذائى صحى طوال حياتهم، وبشكل أكبر بعد سن الخمسين، حيث أنه عليك أن تنتبه أكثر لما تأكله، قد يكون تناولك منخفضًا في الكالسيوم والبوتاسيوم والألياف الغذائية وفيتامين د، ويمكن أن يؤدي انخفاض المدخول الغذائى إلى مجموعة من الأمراض الجسدية، بما في ذلك تقلصات العضلات (بسبب نقص الكالسيوم) وخفقان القلب (نقص البوتاسيوم ) والتعب (نقص الألياف) وآلام العظام (نقص فيتامين د)، في هذا التقرير نتعرف على دليل كامل لتناول الطعام الصحي بعد سن الخمسين، بحسب موقع "health".



أهمية إتباع نظام غذائي صحي ومغذي يُعرف الكالسيوم وفيتامين د بدورهما في صحة العظام ، لكن كلاهما مهم لتقلص العضلات والتواصل العصبي في جميع أنحاء الجسم.

كما ثبت أن فيتامين (د) له دور محوري في صحة المناعة. البوتاسيوم ضروري لتقلص العضلات ونقل الأعصاب ، ولكن دوره الرئيسي هو الحفاظ على عمل القلب والكلى في نشاطهما.

قد لا يتم تصنيف الألياف الغذائية على أنها فيتامين أو معدن ، ولكنها تحتوي على عدد كبير من الصفات التي تؤهلها كمكون غذائي مهم لم يُظهر النظام الغذائي الغني بالألياف أنه يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب فحسب ، بل يساهم أيضًا في الحفاظ على انتظامك وقد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري.

ونظرًا لأن الألياف تساعدك على البقاء ممتلئًا لفترة أطول ، فقد يكون لديك رغبة أقل في تناول الطعام دون تفكير بين الوجبات.

ماذا نأكل بعد سن الخمسين:

يمكن تضمين الأطعمة التالية في نظامك الغذائي بشكل منتظم لتزويد الجسم بكميات كافية من العناصر الغذائية

1. التفاح: التفاح يريح الأعصاب، ويحتوي على فيتامين ب 12 ، والفوسفور ، والبوتاسيوم ، والتي تساعد في تخليق حمض الجلوتاميك ، الذي يتحكم في تآكل الخلايا العصبية عندما يقترن بالعسل ، فإنه يعيد شحن الأعصاب لأنه منشط للأعصاب.

2. الموز: الاستهلاك المنتظم للموز يريح العضلات وتحصل على نوم جيد فهو غني بالتريبتوفان، وهو حمض أميني يعزز تكوين هرمونات السعادة والنوم.

3. المكسرات والبذور: فهي غنية بفيتامين هـ والزنك والمغنيسيوم التي تنظم المزاج وتخفف من التوتر فيتامين هـ هو أحد مضادات الأكسدة التي تقضي على الجذور الحرة التي تسبب الأمراض.

4. العسل الخام: يعتبر من العوامل المؤثرة على المزاج. يحتوي العسل على الليفولوز وسكر العنب والسكريات الطبيعية الأخرى لإعطاء طاقة فورية وتجعلك نشيطًا. ومع ذلك ، قد لا يكون العسل مناسبًا لمرضى السكر والأشخاص الذين يعانون من مشاكل متعلقة بصحة الأمعاء.