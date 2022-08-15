لمنع قيام بعض الفنادق بردم أجزاء من البحر.. ما هو كارت "الثبات المكاني"؟

كتب محمد أسعد

تتخذ العديد من الأجهزة التنفيذية بالدولة مجموعة من الإجراءات لمنع انتشار ظاهرة قيام بعض الفنادق والقرى السياحية بردم أجزاء من البحر والبناء عليها، ومن بين تلك الإجراءات إلزام المنشآت الفندقية بجنوب سيناء والبحر الأحمر والإسكندرية ومطروح باستخراج ما يعرف بكارت الثبات المكاني من الجهات المختصة، فما هو هذا الكارت؟

كارت الثبات المكاني يتم استخراجه من إدارة المساحة وذلك من خلال خطاب رسمي من جهة الولاية "وزارة التنمية المحلية، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الهيئة العامة للتنمية السياحية" موجه إلى إدارة المساحة، مع العلم أنه يتم استخراج كارت الثبات المكاني بالمجان لأول مرة، مع تحديد القيمة المالية اللازمة لتجديده 500 جنيه فقط.

ويأتي كارت الثبات المكاني بهدف مع انتشار ظاهرة قيام بعض الفنادق والقرى السياحية بردم أجزاء من البحر والبناء عليها، مع التأكيد على عدم إجراء أي تعامل مستقبلي مع القرى السياحية القائمة والمشروعات المستقبلية إلا بعد استخراج هذا الكارت.

الجدير بالذكر أن عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة لشئون المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، أرسل خطاب للاتحاد المصري للغرف السياحية أكد فيه أنه وفقًا لتقرير اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة انتشار ظاهرة إقدام بعض الفنادق والقرى السياحية على ردم أجزاء من البحر والبناء عليها، تم توجيه كافة المنشآت الفندقية الشاطئية باستخراج كارت الثبات المكاني، وهو ما تم تعميمه على كافة المنشآت الفندقية.