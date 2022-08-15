قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عدة قرى في جنين وتعيد اعتقال أسير في بيت لحم

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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عدة قرى في محافظة جنين، وموقع مستوطنة "جنيم" المخلاة شمال شرق مدينة جنين بالضفة الغربية.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن مصادر محلية قولها إن قوات الاحتلال اقتحمت موقع "جنيم" وكثفت من تواجدها العسكري والحواجز المتنقلة في محيط قرى "فقوعة"، و"دير غزالة"، و"بيت قاد"، و"دير أبو ضعيف"، و"الجلمة"، وعلى مدخل قرية "زبوبا"، حيث أوقفت المركبات ودققت في هويات الركاب.



وفي هذا السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأسير المحرر أشرف عساكرة (37 عاما) من بيت لحم لحظة الإفراج عنه.



وقال مدير عام نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري، إن قوات الاحتلال أعادت اعتقال الأسير عساكرة لحظة خروجه من الحافلة التي أقلته من المعتقل، حيث أنهى اليوم مدة محكوميته في سجون الاحتلال البالغة (21 عاما).