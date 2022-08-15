فى ذكرى الانسحاب من أفغانستان.. البيت الأبيض: قادرون على مكافحة الإرهاب دون تواجد ‏عسكري

كتبت: نهال أبو السعود

يرد البيت الأبيض على تقرير للحزب الجمهوري ينتقد انسحاب إدارة بايدن من أفغانستان من ‏خلال توزيع مذكرته التي تقول إن القرار لم يضر بقدرة الولايات المتحدة على إخماد التهديدات ‏الإرهابية.‏

مذكرة البيت الأبيض ، التي رفضت تقرير الحزب الجمهوري ووصفه بأنه "حزبي" و "مليئة" بعدم ‏الدقة ، توضح منطق بايدن لإنهاء أطول حرب في أمريكا وتؤجل ادعاءات محددة في التقرير ‏الذي قاده النائب مايكل ماكول (جمهوري من تكساس) ، العضو البارز في لجنة الشؤون ‏الخارجية بمجلس النواب.‏

كما تكرر أن الرئيس بايدن ورث اتفاق إدارة ترامب مع طالبان بشأن خطط الانسحاب ‏الأمريكي من البلاد.‏

كتبت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أدريان واتسون في المذكرة ، التي ‏أبلغت أكسيوس عنها: "عندما تولى الرئيس بايدن منصبه ، واجه خيارًا: تكثيف الحرب وتعريض ‏المزيد من القوات الأمريكية للخطر ، أو إنهاء أطول حرب للولايات المتحدة بعد عقدين من قيام ‏الرؤساء الأمريكيين بإرسال القوات الأمريكية للقتال والموت في أفغانستان و 2 تريليون دولار تم ‏إنفاقها" ‏

أعاد الجمهوريون إحياء انتقاداتهم للانسحاب العسكري الأمريكي الفوضوي من أفغانستان في ‏أغسطس الماضي مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى. يصادف الاثنين مرور عام كامل منذ ‏استيلاء طالبان على كابول وسط انهيار الحكومة الأفغانية انذاك.‏

تقدم مذكرة البيت الأبيض لمحة عن دفاع الإدارة بعد عام واحد، ويستشهد بالضربة الأخيرة ‏الناجحة بطائرة بدون طيار التي قتلت زعيم القاعدة أيمن الظواهري في أفغانستان كدليل على أن ‏الولايات المتحدة لا يزال بإمكانها القضاء على الإرهابيين دون وجود جنود أميركيين على الأرض ‏وتقول إن الولايات المتحدة في وضع أفضل اليوم لمواجهة التهديدات من روسيا والصين.‏

و تقول المذكرة إن إدارة بايدن عملت على تكثيف الموافقات للحلفاء الأفغان من خلال برنامج ‏تأشيرة الهجرة الخاص وأجرت "تخطيط طوارئ مكثف" في عام 2021 قبل الانسحاب.‏

يقدم تقرير ماكول ، الذي سيصدر هذا الأسبوع ، نظرة مفصلة على الفوضى التي حدثت العام ‏الماضي وينتقد إدارة بايدن لفشلها في التخطيط بشكل كاف قبل الانسحاب.‏

وقال مكول في ظهور على برنامج "‏Face the Nation‏" على شبكة سي بي إس يوم ‏الأحد ، وهو يستعرض التقرير: "هناك انفصال بين المعلومات الاستخباراتية على الأرض وما ‏يفعله البيت الأبيض".‏