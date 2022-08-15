فى ذكرى الانسحاب من أفغانستان.. البيت الأبيض: قادرون على مكافحة الإرهاب دون تواجد ‏عسكري

يرد البيت الأبيض على تقرير للحزب الجمهوري ينتقد انسحاب إدارة بايدن من أفغانستان من خلال توزيع مذكرته التي تقول إن القرار لم يضر بقدرة الولايات المتحدة على إخماد التهديدات الإرهابية.
مذكرة البيت الأبيض ، التي رفضت تقرير الحزب الجمهوري ووصفه بأنه "حزبي" و "مليئة" بعدم الدقة ، توضح منطق بايدن لإنهاء أطول حرب في أمريكا وتؤجل ادعاءات محددة في التقرير الذي قاده النائب مايكل ماكول (جمهوري من تكساس) ، العضو البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب.
كما تكرر أن الرئيس بايدن ورث اتفاق إدارة ترامب مع طالبان بشأن خطط الانسحاب الأمريكي من البلاد.
كتبت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أدريان واتسون في المذكرة ، التي أبلغت أكسيوس عنها: "عندما تولى الرئيس بايدن منصبه ، واجه خيارًا: تكثيف الحرب وتعريض المزيد من القوات الأمريكية للخطر ، أو إنهاء أطول حرب للولايات المتحدة بعد عقدين من قيام الرؤساء الأمريكيين بإرسال القوات الأمريكية للقتال والموت في أفغانستان و 2 تريليون دولار تم إنفاقها"
أعاد الجمهوريون إحياء انتقاداتهم للانسحاب العسكري الأمريكي الفوضوي من أفغانستان في أغسطس الماضي مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى. يصادف الاثنين مرور عام كامل منذ استيلاء طالبان على كابول وسط انهيار الحكومة الأفغانية انذاك.
تقدم مذكرة البيت الأبيض لمحة عن دفاع الإدارة بعد عام واحد، ويستشهد بالضربة الأخيرة الناجحة بطائرة بدون طيار التي قتلت زعيم القاعدة أيمن الظواهري في أفغانستان كدليل على أن الولايات المتحدة لا يزال بإمكانها القضاء على الإرهابيين دون وجود جنود أميركيين على الأرض وتقول إن الولايات المتحدة في وضع أفضل اليوم لمواجهة التهديدات من روسيا والصين.
و تقول المذكرة إن إدارة بايدن عملت على تكثيف الموافقات للحلفاء الأفغان من خلال برنامج تأشيرة الهجرة الخاص وأجرت "تخطيط طوارئ مكثف" في عام 2021 قبل الانسحاب.
يقدم تقرير ماكول ، الذي سيصدر هذا الأسبوع ، نظرة مفصلة على الفوضى التي حدثت العام الماضي وينتقد إدارة بايدن لفشلها في التخطيط بشكل كاف قبل الانسحاب.
وقال مكول في ظهور على برنامج "Face the Nation" على شبكة سي بي إس يوم الأحد ، وهو يستعرض التقرير: "هناك انفصال بين المعلومات الاستخباراتية على الأرض وما يفعله البيت الأبيض".
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