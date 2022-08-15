فحص وعلاج 1393 حالة بقافلة جامعة طنطا الطبية بمركز كفر الزيات

الغربية – مصطفى عادل

نظمت جامعة طنطا، اليوم الاثنين، قافلة طبية كبرى فى قرية الدلجمون بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



أوضح الدكتور محمود ذكي، أن القوافل تأتى فى إطار تعزيز دور الجامعة الرائد فى خدمة المجتمع دعماً لمباردة "حياة كريمة"، وخدمة القرى الأكثر احتياجاً، وأضاف أن القوافل تضم نخبة من الأطباء فى تخصصات جراحة المخ والأعصاب والأطفال والعظام والجلدية والباطنة والمسالك البولية والانف والأذن والجراحة العامة والصدر والنفسية والعصبية وجراحة العيون والقلب والاوعية الدموية، مشيراً إلى أنه يتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى التدخل الجراحي إلى المستشفيات الجامعة بطنطا.



وأشار الدكتور محمود سليم، إلى حرص قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة على الارتقاء بالخدمات التي تقدمها القوافل الطبية لأهالي القرى والمراكز لتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم في ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة موضحًا أنه تم توفير جهاز موجات فوق صوتية متنقل "سونار"، وجهاز رسم قلب لفحص الحالات.



وأفاد الدكتور محمد الشبيني وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لـ 1393 من أهالي القرية ما تم تحويل 94 حالة لتلقي العلاج بمستشفيات الجامعة.



شهدت القافلة مشاركة كليات الطب والصيدلة والتمريض، كما تم اجراء اختبارات فورية لمحو الأمية لـ 85 مواطنا من أهالى القرية في إطار الخطة القومية لمحو الأمية، بحضور الدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال عميد الكلية، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.

