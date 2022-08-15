اليوم السابع
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عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى

الإثنين، 15 أغسطس 2022 09:32 ص
عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى المسجد الأقصى - صورة أرشيفية
وكالات

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اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن ساحات المسجد الأقصى شهدت اقتحامات لمجموعات متتالية من المستوطنين من جهة باب المغاربة، أدوا خلالها طقوسًا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية، واستمعوا لشروحات حول "هيكلهم" المزعوم.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا على فترتين صباحية ومسائية، باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني في الأقصى.

 


المسجد الأقصى

الاحتلال الاسرائيلى

فلسطين

القدس



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