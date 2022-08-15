طلاب الإعدادية والابتدائية الأزهرية يؤدون امتحانى الدراسات والعلوم دور ثان

كتب ــ لؤى على

يواصل طلاب إتمام المرحلة الابتدائية امتحانات الدور الثانى اليوم، فى مادة الدراسات الاجتماعية، فيما يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية امتحاناتهم فى مادتى أصول الدين ورقة ثانية التوحيد والسيرة والعلوم.

وانطلقت امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأربعاء 10 أغسطس، حيث أدى طلاب الشهادة الابتدائية امتحانات مادتى القرآن الكريم والتربية الإسلامية، ويختتمون امتحاناتهم يوم 16 أغسطس بمادتى اللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع، أما طلاب الشهادة الإعدادية فبدأو امتحاناتهم بمادة الفقه ويختتمون امتحاناتهم بمادة الحاسب الآلى والمستوى الرفيع يوم 18 أغسطس.