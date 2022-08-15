طقس الخليج.. أمطار بالسعودية غائم بالإمارات

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحوال الطقس فى دول الخليج على النحو التالى..

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحوال الطقس فى دول الخليج على النحو التالى..

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس بأن لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مما يؤدي الى جريان الاودية والشعاب مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق جازان، وعسير والباحة, في حين تستمر فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية من تلك مناطق، وكذلك على أجزاء من منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية (صحراء الربع الخالي) والرياض (وادي الدواسر), كما تنشط سرعة الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من شرق ووسط المملكة.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الاثنين، غائما جزئيا إلى غائم ومغبرا أحياناً، مع فرصة تكون السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة. البحرين أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم الأحد في مملكة البحرين سيكون حاراً ورطباً، والرياح متقلبة الاتجاه من 3 إلى 8 عقد ولكنها شمالية شرقية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحياناً.

الكويت