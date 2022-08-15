طبيب مصرى بألمانيا: العلاج الإشعاعى يمكننا من الحفاظ على أنسجة الجلد السليمة

قال الدكتور خالد عبد السلام الصياد، استشارى علاج الأورام بالإشعاع فى جامعة مونستر بألمانيا، إن العلاج الإشعاعى متواجد فى مصر ولكن بأجهزة بسيطة، ويجب أن يكون لكل مليون مواطن 5 أجهزة إشعاع لعلاج الأورام، مبينا: "العلاج الإشعاعى الجديد يمكننا من الحفاظ على أنسجة الجلد السليمة".

أضاف خالد عبد السلام الصياد، فى مداخلة عبر زووم، لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، مع الإعلامية لبنى عسل، أن التكنولوجيا تساعد كثيرا فى علاج الأورام فى ألمانيا، حيث أنه فى كل قرية يوجد قسم للأشعة العلاجية فى علاج الأورام.

وتابع الدكتور خالد عبد السلام الصياد، استشارى علاج الأورام بالإشعاع فى جامعة مونستر بألمانيا، أن هناك أشعة جراحية تدخل فى إطار علاج الأورام، ويحصل عليها المريض لعدة مرات، لاسيما فيما يتعلق بسرطان الجلد والأورام المختلفة".

وأشار إلى وجود تعاون بين مصر وألمانيا لنقل الخبرات فيما يتعلق بالأشعة الجراحية لعلاج الأورام داخل الدولة المصرية.