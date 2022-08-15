ضبط 97 عملة معدنية بمطار الأقصر الدولى

كتب محمد أسعد

تمكنت إدارة المنافذ والوحدات الأثرية بمطار الأقصر الدولي من ضبط 97 عملة معدنية كانت بحوزة أحد المسافرين، وذلك قبل خروجها من الأراضي المصرية.

وصرح بذلك الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، موضحا أنه تم مصادرة القطع المضبوطة بناء على القرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973 باعتبارها ممتلكات ثقافية وتراثية لا يسمح بخروجها من مصر.

ومن جانبه قال حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر أحد الركاب تم ضبط العملات بملابسه، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والتحفظ على العملات المضبوطة، مضيفًا أن هذه العملات ترجع للعصر العثماني وهي عبارة عن عملات دائرية مختلفة الفئات بها ثقوب للتعليق، منها واحدة فئة 2بارة، و 58 فئة 5 بارة و 11 فئة 10 بارة.

ومن المقرر أن يتم إيداع القطع المضبوطة بأحد المخازن الأثرية بالأقصر.