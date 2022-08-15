ضبط 12 ألف عدسة طبية مجهولة المصدر بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن في ضبط كمية من المستلزمات الطبية "عدسات" مجهولة المصدر داخل مصنع بدون ترخيص بالقاهرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث من ضبط (صاحب مصنع "عدسات طبية" - كائن بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة) وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات من المستلزمات الطبية "عدسات" مجهولة المصدر وغير مدون عليها أية بيانات تفيد مدة الصلاحية وبلد المنشأ وذلك بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وعُثر بداخل المصنع على (12850 عدسة طبية) جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته إعترف أمام رجال المباحث باشراف اللواء علاء بشندي بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.