اليوم السابع
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ضبط مصنع أحذية غير مرخص في القاهرة

الإثنين، 15 أغسطس 2022 11:05 ص
ضبط مصنع أحذية غير مرخص في القاهرة حملات أمنية _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن في ضبط المسئول عن مصنع للمصنوعات الجلدية بدون ترخيص بالقاهرة وبحوزته كميات من مستلزمات التصنيع مغشوشة ومقلدة.
 
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث من ضبط (المسئول عن مصنع للمصنوعات الجلدية - كائن بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة) وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات من مستلزمات تصنيع الأحذية مقلدة ومغشوشة ومدون عليها علامات تجارية مقلدة بالمخالفة للقانون ، مستخدماً خامات رديئة غاشاً بذلك جمهور المستهلكين ، كما عُثر بداخل المصنع المشار إليه على ("6000 زوج أحذية لماركات مختلفة – 1700 وش حذاء- 12٫500 طن كسر بلاستيك – 4500 متر جلد – 21000 قطعة مستلزمات أحذية" وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها"- 13 ماكينة تصنيع).
 
بمواجهته إعترف أمام اللواء علاء بشندي بإدارته المصنع بدون ترخيص ، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 

أجهزة الأمن بالقاهرة

مستلزمات مغشوشة

وزارة الداخلية

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