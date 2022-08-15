ضبط ربة منزل بسبب اتهامها بتلقي أموال لتوظيفها فى مجال المفروشات بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من ضبط سيدة اتهمت بالحصول على مبالغ مالية من آخرين، لتوظيفها فى تجارة الأدوات المنزلية والمفروشات، وتحقيق أرباح مالية وعدم سدادها هذه الأرباح للمستحقين.
كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا بالواقعة من مركز شرطة إيتاي البارود.
وبالفحص تبين ورود عدة بلاغات ضد سيدة فى العقد الثالث من العمر مقيمة بمركز ايتاى البارود، لاتهامها بتقاضى أموال من آخرين لتوظيفها فى مجال المفروشات والأدوات المنزلية وأنها انقطعت عن السداد ورد اصل المبالغ المالية.
وبتقنين الاجراءات القانونية قامت الأجهزة الأمنية بضبط المتهمة وتدعى "أ.ع. ع." 31 سنة ربة منزل للتحقيق معها فيما نسب إليها من اتهامات .
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.
ضبط ربة منزل بسبب اتهامها بتلقي أموال لتوظيفها فى مجال المفروشات بالبحيرةالإثنين، 15 أغسطس 2022 03:17 م
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من ضبط سيدة اتهمت بالحصول على مبالغ مالية من آخرين، لتوظيفها فى تجارة الأدوات المنزلية والمفروشات، وتحقيق أرباح مالية وعدم سدادها هذه الأرباح للمستحقين.
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