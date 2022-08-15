ضبط تاجر مخدرات بحوزته 20 فرش حشيش بقنا

قنا ـ صابر سعيد

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تاجرا بحوزته حشيش وسلاح، بنجع حمادي، شمالي محافظة قنا.



تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا، يفيد ضبط بسام.م، تاجر مخدرات، بحوزته 20 فرش حشيش، وسلاح ناري، وسلاح أبيض، ومبلغ مالي،بنجع حمادي.



تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.





