اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 أغسطس 2022 12:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط تاجر مخدرات بحوزته 20 فرش حشيش بقنا

الإثنين، 15 أغسطس 2022 11:23 ص
ضبط تاجر مخدرات بحوزته 20 فرش حشيش بقنا كلابشات
قنا ـ صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تاجرا بحوزته حشيش وسلاح، بنجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا، يفيد  ضبط بسام.م، تاجر مخدرات، بحوزته 20 فرش حشيش، وسلاح ناري، وسلاح أبيض، ومبلغ مالي،بنجع حمادي.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.


 


تاجر مخدرات

نجع حمادي

امن قنا

اخبار قنا



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة