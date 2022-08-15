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صور.. رئيس بيت العائلة المصرية ببرلين يزور مصابي كنيسة المنيرة بالمستشفيات

الإثنين، 15 أغسطس 2022 07:07 م
صور.. رئيس بيت العائلة المصرية ببرلين يزور مصابي كنيسة المنيرة بالمستشفيات رئيس بيت العائلة المصرية ببرلين يزور مصابي كنيسة المنيرة بالمستشفيات
كتب محمود راغب

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زار علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية في برلين بألمانيا، مصابي حادث كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، بالمستشفيات، لتقديم الدعم المعنوي والنفسي للمصابين ، داعياً أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وشعبها من أي مكروه أو سوء.

 

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وانتهت النيابة العامة من مناظرة كافة الجثامين ولم تلحظْ فيها إصاباتٍ ظاهرةً دالة على أمور أخرى خلاف الاختناق.

 

وكان فريق التحقيق انتقل برفقة الطبيب الشرعي، وأجرى توقيع الكشف الطبي الظاهري على الجثامين؛ وقوفًا على سبب الوفاة، كما وجه النائب العام بسرعة إنهاء إجراءات الصفة التشريحيَّة وتسليمها فورًا لذويهِم لدفنِها.

 

وكشف بيان النيابة العامة أنه حتَّى هذه الساعة توفى من جرَّاء الحادث (41) شخصًا، وأصيب (16)، من بينهم ضابطان وفردا شرطة.

 

وانتهت النيابة العامة من سؤال (14) مصابًا سمحت حالتهم الصحية بسؤالهمـ وأشار شهود بموقع الحادث إلى أن سبب الحريق ماسٌّ كهربائي بجهاز لتوليد الكهرُباء، والنيابة العامة ندبت الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لرفع الآثار لبيان سبب الحادث وكيفية وقوعِهِ.

 

وكان أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بتشكيل فريق تحقيق كبير للتحقيق في واقعة حريق كنيسة المنيرة بإمبابة، والذى انتقل على الفور لمعاينتها وبدء إجراءات التحقيق وستعلن النيابة العامة عن نتائجه كلما تسنى ذلك.

 

 


كنيسة المنيرة

حادث كنيسة المنيرة

وزير الصحة

ضحايا كنيسة المنيرة

حريق كنيسة المنيرة

حريق كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة أبو سيفين بالمنيرة

الرئيس السيسي

حريق كنيسة إمبابة

حريق كنيسة

كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة ابو سيفين

كنيسة المنيرة بالجيزة

حريق كنيسة امبابة

حريق الكنيسة

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين بإمبابة

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة

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اليوم السابع بلس

كنيسه المنيره



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