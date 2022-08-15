اليوم السابع
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صحفى روسى يكشف موقع "مرتزقة فاجنر" بأوكرانيا بالخطأ.. "‏BBC‏" تكشف التفاصيل

الإثنين، 15 أغسطس 2022 10:08 م
صحفى روسى يكشف موقع "مرتزقة فاجنر" بأوكرانيا بالخطأ.. "‏BBC‏" تكشف التفاصيل الجيش الروسى
كتبت: نهال أبو السعود

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قالت هيئة الإذاعة البريطانية، إن مقر لفاجنر وهى مجموعة مرتزقة غامضة يقال إنها تابعة لروسية ‏تعرض لقصف من قبل المدفعية الأوكرانية شرق البلاد بعد أن نشر صحفى روسى صورة لعنوانهم ‏عن طريق الخطأ عبر تليجرام. ‏

 

ولم يتضح بعد عدد الإصابات، وبقيت التفاصيل غير مكتملة. ونُشرت الصور التى قيل إنها ‏تظهر الضرر على خدمة تيليجرام للرسائل.‏

 

ويعرف عن مجموعة فاجنر تورطها فى جرائم حرب، نشرت المجموعة فى شبه جزيرة القرم ومنطقة ‏دونباس فى عام 2014، عندما وقعت المنطقتين تحت السيطرة الروسية، كما أرسلت وحدات ‏فاجنر إلى مالى وجمهورية إفريقيا الوسطى.‏

 

ولا يعترف الكرملين بوجود فاجنر، لكن المخابرات الغربية تربط المجموعة بيفجنى بريجوزين، ‏الملقب بـ "طباخ بوتين" لأن عمله فى مجال المطاعم ساعد الرئيس فلاديمير بوتين والقوات ‏المسلحة منذ فترة طويلة ويخضع مثل العديد من المسؤولين الروس الآخرين، لعقوبات غربية.‏

 

وتعرف مجموعة فاغنر باسم ‏PMC‏ أى شركة عسكرية خاصة. لكنها تتكون من مرتزقة ترعاهم ‏الدولة ويعملون لصالح الكرملين، كما يقول خبراء غربيون.‏

 

وعبر تطبيق تيليجرام، كتب سيرهى هايداى أن القوات الأوكرانية "ضربت مقر العدو الذى تم ‏تحديد مكان وجوده بفضل صحفى روسي" وقال: "هذه المرة دمرت الضربة الناجحة مقر فاجنر ‏فى بوباسنا أمس، ويتم حاليا استيضاح عدد القتلى".‏

 

وذكرت صحيفة أوكرانسكا برافدا اليومية الأوكرانية أن الصحفى الروسى الموالى للكرملين، ‏سيرجى سريدا، كشف عن مقر فاجنر فى منشور على تيليجرام فى الثامن من أغسطس الجاري.‏

 

إذ نشر صورا لزيارته إلى المقر الرئيسى وعُرف عنوانه من لافتة كتب عليها ميرونوفسكايا 12، ‏بوباسنا وأزيل المنشور لاحقا، لكن النسخ متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي.‏

 

وكتب النائب الأوكرانى أوليكسى هونشارينكو على فيس بوك: "لم يعد هناك مقر فاجنر فى ‏بوباسنا. شكرا لك، هيمارس -نوع من الصواريخ الأمريكية بعيدة المدى- والقوات المسلحة ‏الأوكرانية!".


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