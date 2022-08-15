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شكرى يستعرض رؤية الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 لتعزيز عمل المناخ الدولى

الإثنين، 15 أغسطس 2022 06:38 م
شكرى يستعرض رؤية الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 لتعزيز عمل المناخ الدولى وزير الخارجية سامح شكري
كتب: أحمد جمعة

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عقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، اتصالًا مرئيًا عبر الفيديو كونفرانس مع رئيس وزراء البهاما "فيليب ديفيس"، وذلك بمناسبة استضافة الباهاما للاجتماع الإقليمى لدول الكاريبى حول تغير المناخ، حيث تم تناول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها رئاسة مصر القادمة للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.

 

وصرّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى تطرق خلال اللقاء إلى رؤية الرئاسة المصرية للمؤتمر لسُبُل تعزيز عمل المناخ الدولى على شتى الأصعدة، خاصةً فيما يتعلق بإجراءات التكيُف مع تغير المناخ والتخفيف من تداعياته السلبية، والتعامل مع قضية الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ. كما نوه وزير الخارجية إلى الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، وأبرز الموضوعات المطروحة على أجندة المؤتمر.

 

وأوضح المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية أن الوزير شكرى استمع إلى رؤية رئيس وزراء البهاما، من منظور رؤية الدول الجزرية ومن بينها دول منطقة الكاريبي، لموضوعات قضايا المناخ وتبعاتها، حيث تم تبادل وجهات النظر بشأن تلك القضايا، وذلك على نحو يُسهم فى ضمان خروج المؤتمر بالنتائج المأمولة على شتى أصعدة عمل المناخ الدولي.


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