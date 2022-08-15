"شروق" موهبة دمياطية تعشق الرسم.. التعليم الفني طوَّر موهبتى

يستمر موقع "اليوم السابع" فى تقديم المواهب الصاعدة، وتسليط الضوء على النماذج الإيجابية، وفى محافظة دمياط ظهرت موهبة جديدة فى مجال الرسم "شروق" ابنة السابعة عشر عام والتى أتقنت فن الرسم عقب التحاقها بمدارس التعليم الفني.

أيام معدودة داخل مدرسة دمياط الزخرفية لتبدأ الطالبة "شروق" رحلتها مع موهبة الرسم، لتقدم العديد من اللوحات المتميزة خلال فترة الدراسة قائلة " أنا بدأت أتعلم الرسم من فيديوهات اليوتيوب، ولكن التعليم الفنى ساعدنى فى تعليم حاجات كتير" ذكرت موهبة دمياط بهذه العبارة دور التعليم الفنى فى تطوير موهبتها ط، واستكملت الحديث قائلة: " تأثرت كثيرا بالمدرسين داخل المدرسة، وحاولت تقديم نفسى ضمن مواهب المدرسة"

واستكملت حديثها قائلة: " شاركت فى معارض المدرسة كثيرا، وكنت أحاول تجسيد الشخصيات المؤثرة فى حياتى عن طريق الرسم" لافتة إلى أنها تستعد الآن للمشاركة فى الأنشطة الصيفية المدرسة.

وعن طموحها أكدت موهبة دمياط قائلة : " أتمنى أن أمثل مصر عالميا، وسأظل وراء هدفى حتى أشارك فى معارض عالمية"