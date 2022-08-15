اليوم السابع
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شرطة المرافق تعد حملة لإزالة تعديات وإشغالات المحلات والباعة في الجيزة

الإثنين، 15 أغسطس 2022 11:18 ص
شرطة المرافق تعد حملة لإزالة تعديات وإشغالات المحلات والباعة في الجيزة شرطة المرافق- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تواصل إدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، إعداد الحملات لإزالة التعديات والإشغالات من ميادين وشوارع المحافظة، والحفاظ على المشهد الحضاري، واستهدفت حملة مدينة 6 أكتوبر، والمنطقة الأثرية بالهرم، والوراق، والطالبية، أسفرت عن تحرير وإزالة 104 مخالفة تعدي وإشعال طريق، لمحلات ومقاهي، وإعلانات بدون ترخيص، وباعة متجولين، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق. 
 
وطبقا للمادة 13  من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية: 
1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها. 
2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها. 
3- اغتصاب جزء منها. 
4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق. 
5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها. 
6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات. 
7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق. 
8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها 
 

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