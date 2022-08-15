سريلانكا: التدريبات المقررة مع باكستان تهدف إلى تعزيز الشراكات

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أعلنت البحرية السريلانكية ، أنها تجري تدريبات بحرية مقررة مع سفينة البحرية الباكستانية "تايمور" التي وصلت إلى سريلانكا في زيارة رسمية، بهدف تعزيز التشغيل البيني والشراكات.

ونقلت صحيفة دايلي ميرور السريلانكية عن بيان البحرية القول إنها تجري تمارين الممر كمشاركة روتينية بعدما وصلت سفينة تايمور البالغ طوله 134 مترًا، إلى كولومبو في زيارة رسمية ومن المتوقع أن تظل السفينة في الجزيرة إلى الغد .

ويشارك طاقم السفينة في العديد من البرامج التي تنظمها البحرية السريلانكية لتعزيز التعاون وحسن النية بين البحريتين، وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن تجري السفينة تدريبات بحرية مع البحرية السريلانكية في البحار الغربية عند مغادرتها.

وقالت البحرية السريلانكية: "في ظل هذه الخلفية، فإن بعض التقارير الإعلامية التي يتم تداولها حول" لعبة حرب "بين البحرية السريلانكية والبحرية الباكستانية خاطئة".

وأكدت أن الدافع الرئيسي لهذه التدريبات هو تعزيز التشغيل البيني والشراكات وحسن النية وكذلك تبادل أفضل الممارسات مع القوات البحرية الأجنبية.

وكجزء من تمرين المرور هذا، من المتوقع أن يقوم كلا الجانبين بإجراء تمارين المناورة وتمرين البحث والإنقاذ.

وقالت البحرية السريلانكية إنها أجرت تمارين ممر مماثلة مع أساطيل دول مثل الهند وباكستان وبنجلاديش واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة وروسيا وأستراليا في عدد من المناسبات السابقة.

وتابعت أن إجراء مناورات بحرية مماثلة مع القوات البحرية الإقليمية والخارجية سيمكن كل شريك من التغلب على التحديات البحرية المشتركة في المستقبل من خلال تعزيز التعاون