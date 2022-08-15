اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 أغسطس 2022 09:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا تعلن تسليم الهند فوجا من منظومات الدفاع الجوي قريبا

الإثنين، 15 أغسطس 2022 09:00 م
روسيا تعلن تسليم الهند فوجا من منظومات الدفاع الجوي قريبا صواريخ روسية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مدير عام لشركة (روس أوبورون اكسبورت) التابعة لوزارة الدفاع الروسية ألكسندر ميخيف "إن الهند ستتسلم قريبا فوجا آخر من منظومات الدفاع الجوي "إس-400" الصاروخية".

وأوضح أن هذا سيكون الفوج الثاني من منظومات "إس-400" الصاروخية الذي تستلمه الهند من الجانب الروسي، مضيفا "يتم تنفيذ هذا العقد بنجاح، وفي المستقبل القريب سنقوم بتوريد الفوج الثاني من المنظومات، وبحلول نهاية 2023 سنقوم بتوريد جميع الأفواج الخمسة".. لافتا إلى أنه تم بالفعل تدريب أكثر من 300 شخص من العسكريين الهنود مع الفوج الأول الذي تم تسليمه للهند من روسيا.


روسيا

الهند

شركة روس أوبورون اكسبورت

السلاح الروسى



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة