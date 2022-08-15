روسيا تعلن تسليم الهند فوجا من منظومات الدفاع الجوي قريبا

وكالات

قال مدير عام لشركة (روس أوبورون اكسبورت) التابعة لوزارة الدفاع الروسية ألكسندر ميخيف "إن الهند ستتسلم قريبا فوجا آخر من منظومات الدفاع الجوي "إس-400" الصاروخية".

وأوضح أن هذا سيكون الفوج الثاني من منظومات "إس-400" الصاروخية الذي تستلمه الهند من الجانب الروسي، مضيفا "يتم تنفيذ هذا العقد بنجاح، وفي المستقبل القريب سنقوم بتوريد الفوج الثاني من المنظومات، وبحلول نهاية 2023 سنقوم بتوريد جميع الأفواج الخمسة".. لافتا إلى أنه تم بالفعل تدريب أكثر من 300 شخص من العسكريين الهنود مع الفوج الأول الذي تم تسليمه للهند من روسيا.