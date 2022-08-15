روسيا تعتزم الكشف عن أسلحة ومعدات متطورة خلال منتدى "الجيش-2022"

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أعلنت مؤسسة الكتروماشينا الروسية اليوم الأحد أنها تعتزم الكشف عن أسلحة ومعدات عسكرية متطورة خلال فعاليات منتدى "الجيش-2022".

وذكرت المؤسسة الروسية - في بيان لها، حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- "سنكشف خلال فعاليات منتدى (الجيش-2022) عن نظام بروميثيوس الأمني الذي يستخدم في حماية المنشآت والمؤسسات العسكرية، والذي يضم 16 وحدة من منظومات "أخوتنيك" القتالية التي يتم التحكم بها عن بعد"، مشيرا إلى أن منظومات (أخوتنيك) الموجودة في نظامها الجديد تعتبر نسخا معدلة عن تلك التي كانت قد كشفت عنها عام 2018، وستضم مدافع رشاشة ثقيلة، وأنظمة متطورة للرصد والاستطلاع في الليل والنهار".

وتعتبر منظومات "أخوتنيك" من أحدث المنظومات القتالية الموجهة عن بعد المستخدمة في روسيا، وجهزت هذه المنظومات برشاشات تمكنها من التعامل مع الأهداف المعادية على مسافات تصل إلى 1000 متر ، فضلا عن تجهيزها بكاميرات رؤية ليلية ونهارية، وكاميرات حرارية، وأجهزة تتبع تلقائي للهدف، وأجهزة ليزرية لتحديد موقع الهدف ومداه، فضلا عن رادرات خاصة لتعقب الصواريخ والقذائف الموجهة .