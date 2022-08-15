اليوم السابع
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رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام من القمح 42423 طنا بميناء دمياط

الإثنين، 15 أغسطس 2022 03:53 م
رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام من القمح 42423 طنا بميناء دمياط ميناء دمياط
دمياط - معتز الشربينى

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كشف المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 6 سفن، بينما غادر عدد 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 27 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 32170 طنا تشمل : 3600 طن ملح و 6050 طن جبس و 11670 طن يوريا و 10850 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38390 طن تشمل :  3664 طن ابلاكاش و 9039 طن ذرة و 3130 طن أرز و 2131 خشب زان و 6658 طن حديد و 13768 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 702 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 582 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3770 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 42423 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 195821 طنا.

كما غادر عدد 1 قطار بعد أن تم تفريغ عدد 50 حاوية 20 قدم قادم من الأسكندرية  ،  بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً عدد 3747 شاحنة .

 

 

 


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