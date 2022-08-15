رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام من القمح 42423 طنا بميناء دمياط

دمياط - معتز الشربينى

كشف المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 6 سفن، بينما غادر عدد 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 27 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 32170 طنا تشمل : 3600 طن ملح و 6050 طن جبس و 11670 طن يوريا و 10850 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38390 طن تشمل : 3664 طن ابلاكاش و 9039 طن ذرة و 3130 طن أرز و 2131 خشب زان و 6658 طن حديد و 13768 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 702 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 582 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3770 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 42423 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 195821 طنا.

كما غادر عدد 1 قطار بعد أن تم تفريغ عدد 50 حاوية 20 قدم قادم من الأسكندرية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً عدد 3747 شاحنة .