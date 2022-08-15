رئيس وزراء الأردن يعزي مدبولي في ضحايا حريق كنيسة "أبو سيفين"

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أجرى رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، اتصالًا هاتفيًا اليوم الأحد مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي معزيًا في ضحايا حريق كنيسة "أبو سيفين" بمحافظة الجيزة والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا.



وتقدم رئيس الوزراء الأردني، بأصدق مشاعر التعزية والمواساة للحكومة والشعب المصري الشقيق وذوي الضحايا ، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ورضوانه وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.



وكانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية أعربت - في وقت سابق اليوم - عن أحر التعازي وصادق المواساة لمصر في ضحايا حادث الحريق الأليم الذي وقع اليوم الأحد، في كنيسة "أبو سيفين" بالجيزة، وأسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات.



وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، في بيان اليوم الأحد، تعاطف الأردن مع حكومة وشعب مصر الشقيقة، معرباً عن خالص التعازي لذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.