رئيس جامعة سوهاج يتفقد اختبارات المتقدمين لمسابقات التوظيف بشركة المياه

تفقد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج والمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى صباح اليوم الاختبارات التحريرية للمتقدمين لوظائف الشركة رقم 2 لعام 2020 ورقم 1 لعام 2022 وذلك بكليات الهندسة والعلوم والتجارة والتى تجرى فى الفترة من 15 الى 18 اغسطس الجارى وانه تم اعداد الاختبارات بواسطة استاذة متخصصين بالكليات المذكورة وان اعمال لجان الاختبارات والاشراف عليها والتصحيح تتم تحت اشراف الجامعة لضمان شفافية الاختبارات ونزاهتها.

واشار اللواء مصطفى كامل مستشار الشركة لشئون الموارد البشرية، إلى أن الشركة قد اعلنت فى وقتاً سابق على موقعها الإلكترونى، أسماء المتقدمين للاختبارات وتوقيت اختبار كلاً منهما ورقم اللجنة ورقم الجلوس ومقر اللجنة بجامعة سوهاج وذلك من خلال البحث بالرقم القومى وان اعمال اللجان تبدا فى تمام التاسعة صباحاً وتنتهى الثانية مساءً.

وأشارت المحاسبة سمية عساف رئيس قطاع الموارد البشرية انه يتم اختبار المتقدمين لوظائف كيميائى واخصائى سلامة وصحة مهنية وفنى معمل بكلية العلوم ويتم اختبار المتقدمين لوظائف مهندس وفنى مساحة وفنى تشغيل وصيانة بكلية الهندسة وانه يتم اختبار المتقدمين لوظائف محاسب واخصائى موارد بشرية وكاتب ومدخل بيانات وامين خزينة وسائق وسائق معدات ثقيلة وعامل تشغيل وصيانة وحرفى ومراقب أمن بكلية التجارة.