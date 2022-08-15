دراسة تحدد أفضل أنواع الجبن للتغلب على هشاشة العظام

كتبت إيناس البنا

العظام مصنوعة من أنسجة تنكسر ويتم استبدالها بانتظام، ولكن عندما تصبح العظام ضعيفة للغاية وعرضة للكسر والكسور بسهولة، ويُعرف ذلك باسم هشاشة العظام، تحدث بعض الكسور المرتبطة بهشاشة العظام الأكثر شيوعًا في الرسغ أو الورك أو العمود الفقري، يعد تدهور العظام المرتبط بالعمر أمرًا شائعًا - ولكن ليس مرتبطًا بهشاشة العظام.

في كلتا الحالتين، يمكن أن يلعب النظام الغذائي دورًا في تغيير قواعد اللعبة في إدارة كثافة العظام، ووفقًا لدراسة جديدة، هناك مجموعة متنوعة من الجبن يمكن أن تساهم في منع فقدان العظام- هو جارلسبرج.

كيف يساعد الجبن في منع فقدان العظام؟

وفقًا لدراسة جديدة نُشرت في مجلةBMJ Nutrition،Prevention & Health ، تم تقسيم 66 امرأة إلى مجموعتين وتم إعطاؤهن 57 جرامًا من جبن جارلزبيرج، هو صنف من اصناف الجبن مصنوع من حليب البقر أو 50 جرامًا من جبن الكممبير وهو نوع من الأجبان الفرنسية الطرية الدسمة المصنعة من حليب البقر، خلال تجربة سريرية، وطُلب منهم تناول نوع واحد من الجبن لمدة 6 أسابيع متبوعًا بالآخر لمدة 6 أسابيع أخرى، وبعد اختبارات الدم، خلص الخبراء إلى أن نوع الجبن جارلزبيرج يمكن أن يساعد في منع ترقق العظام.

الجارلزبيرج، هو جبن ذو نكهة خفيفة مصنوع من حليب البقر غالبًا ما يصنف في فئة الجبن السويسري، على الرغم من أنه يحتوي على نفس محتوى البروتين والدهون مثل الكاممبير ، إلا أن جارلزبيرج غنية بفيتامين K2 والكالسيوم وفيتامين D التي تساعد على تقليل مخاطر الإصابة بهشاشة العظام وتدعم إدارتها بشكل أفضل.

لتضمينها في نظامك الغذائي اليومي، حاول تناول شريحة من جبن جارلزبيرج كما هو الحال مع الخبز المحمص وقم بتغطيتها ببعض الخضار أو الطماطم لزيادة حاصل النكهة في الوجبة.